Pietro Delle Piane dedica Antonella Elia/ Foto, “sogno un nuovo inizio”, ma il web…

Pietro Delle Piane e Antonella Elia stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Stando alla dedica d’amore social pubblicata in queste ore dall’attore e doppiatore sembrerebbe proprio di no! La Elia, infatti, durante il falò di confronto ha deciso di uscire da sola dal reality show condotto da Filippo Bisciglia fortemente colpita, in negativo, dal comportamento e dalle parole del fidanzato. Nonostante la stessa ammissione della Elia che ha confermato di essere ancora innamorata di Pietro, la conduttrice e futura opinionista del Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di tornare a casa da sola e di prendersi tutto il tempo per perdonarlo. Sta di fatto che Delle Piane non ci sta a perdere “Antonellina” e sta cercando di fare di tutto per conquistarla. In queste ore ha postato una romantica foto di lui intento ad ammirare un tramonto con tanto di didascalia che risuona come un’appassionante dedica d’amore alla sua amata. “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo” – ha scritto l’attore e doppiatore che però sui social è stato fortemente criticato dai follower.

Pietro Delle Piane massacrato sul web: tutti a favore di Antonella Elia

All’interno del villaggio dei fidanzati, infatti, Pietro Delle Piane non solo ha baciato una tentatrice, ma anche utilizzato parole molto pesanti nei confronti della (ex) fidanzata dandole dell’arida e non solo. Proprio per questo motivo il tentativo di riconquistarla con frasi dolci non è stato apprezzato dai follower che hanno scritto: “non si ferisce in quel modo la persona che si ama va difesa contro tutto e tutti, altrimenti vuol dire che si è messo se stessi al primo posto. Chi non mette Antonella Elia al primo posto vuol dire che non ha capito nulla di lei”. Ma non finisce qui, c’è anche chi gli ha scritto: “ci sei andato pesante quelle parole nn si perdonano ..sono cose che pensi sul serio .nn puoi amare quella persona se ne parli così …e poi …dire anche ..ELIAAAA ME TE MAGNO …Pietro brutta cosa davvero…” e ancora “Antonella è una donna che ha avuto un passato difficile, doloroso e molto triste . Non avevi nessun motivo per dire quelle cose così spregevoli, così forti. Antonella andava protetta, difesa, amata e il modo migliore era saperlo dimostrare proprio in quella occasione”. Che dire il pubblico è tutto a favore della Elia al punto che qualcun altro gli ha fatto notare: ” ma per favoreeeeeee – nota una follower – Ti sei rivelato per quello che sei. L’uomo cattivo. E scrivo la u, con la u minuscola. Gli UOMINI son altri”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Delle Piane (@pietrodellepiane) in data: 8 Ago 2020 alle ore 11:56 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA