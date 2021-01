Pietro Delle Piane difende Antonella Elia/ “De Grenet ingrassata? Solo una battuta!”

Riparte col botto Pomeriggio 5 che nella parte dedicata al gossip tratta del Grande Fratello Vip e delle frasi shock di Antonella Elia su Samantha De Grenet. In studio c’è l’ex fidanzato di Antonella, Pietro Delle Piane, che dopo aver confermato che sono “ancora separati”, dice la sua proprio sul comportamento della Elia con la De Grenet. “Io penso abbia avuto una reazione spropositata Samantha De Grenet” ha esordito l’attore, ricordando come lei sia stata la prima a insultare l’opinionista, scatenando dunque la sua ira. È proprio perché scatenata da queste parole che Antonella si è poi lasciata andare a parole forti, secondo Pietro. “Il fatto che lei che è ingrassata l’ha detto per ridere, lei non sapeva della malattia di Samantha ovviamente come non lo sapevo io.” ha aggiunto, risultando però poco credibile agli altri ospiti di Barbara D’Urso.

Pietro Delle Piane difende Antonella Elia dalle accuse: “La amo ancora molto”

Di fronte alle critiche dei presenti, Pietro Delle Piane ha però esortato a “Non strumentare la malattia di Samantha De Grenet con una battuta che ha fatto lei, quelli non erano insulti! – e ha anzi ricordato – Allora anche Samantha ha insultato Karima dicendole ‘quella grassa e di colore non mi piace!'” “Il ruolo che ha Antonella è un grandissimo ruolo e non si può permettere di fare una sceneggiata così.” ha però accusato Salvo Veneziano, così come Serena Grandi che ha definito “esagerato” il comportamento della Elia. Pietro ha continuato a difenderla dalla accuse, ammettendo poi sul finale di essere ancora molto innamorato di Antonella e di sperare in un loro riavvicinamento.



