Pietro delle Piane e Antonella Elia si sono lasciati? / Spunta un indizio social ma..

Pietro Delle Piane è ancora il fidanzato di Antonella Elia? Il gossip continua a circolare, anche a distanza di diversi mesi dalla conclusione di Temptation Island. I due hanno partecipato come coppia e qualcuno ha ventilato la possibilità che durante il reality abbiano solo finto

tensioni, lacrime e rotture. Il pubblico italiano sa in via ufficiale che la coppia è scoppiata, ma poi sono i due presunti ex sono stati pizzicati insieme al Domina Hotel, nelle vicinanze di Palermo. Sui

social di entrambi però non appare nessuna foto di coppia. Antonella è impegnata a promuovere la sua nuova esperienza al Gf Vip 5, mentre Pietro preferisce gli scatti in solitaria. L’ultimo risale alla

settimana scorsa, per uno shooting di lavoro che lo ha spinto fino in Cosenza. “La creatività dell’acqua e il rigore della roccia: ed ecco la cascata”, scrive citando Fabrizio Caramagna. Una fan però ne ha approfittato subito per scrivergli un lungo commento con qualche suggerimento utile. “Sai di avere i lineamenti del viso molto marcati”, scrive, “e visto che hai anche un bel sorriso, nelle

foto dovresti sorridere di più. […] Sei anche tu un uomo forte che ne ha viste di ogni. Non mollare, andrà tutto bene”. L’attore ha deciso di risponderle in modo conciso, ma con affetto: “Che carina che sei!”. Clicca qui per guardare la foto di Pietro Delle Piane e leggere i

commenti.

Pietro delle Piane, Antonella Elia lo ha perdonato dopo Temptation Island?

Pietro Delle Piane avrebbe dovuto ricevere il perdono di Antonella Elia: queste sono le indiscrezioni che circolano già da un mese sull’ex coppia di Temptation Island. Parola di Manila Nazzaro, che avrebbe raccolto una confidenza della showgirl. L’ex concorrente infatti ha rivelato a SuperguidaTV che Antonella non ha mai smesso di pensare all’ex fidanzato. “Non è stata bene”, ha sottolineato, “i primi giorni era un fiume in piena, poi quando Pietro le ha rivolto quelle offese l’ho vista davvero svuotata. Non si aspettava quel comportamento da Pietro, tanto che ha sofferto tantissimo”. Superato il momento di crisi però, la Elia ha iniziato a rivalutare il loro rapporto e la possibilità di concedere una seconda chance all’attore. Del resto Pietro non ha mai smesso di

fare dei tentativi per riconquistare il cuore di Antonella. “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba”, ha scritto poco tempo fa su Instagram, “di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perchè non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo”. Una dedica d’amore che potrebbe aver spinto la showgirl a rivalutare quanto accaduto tra loro. Ad oggi però

non conosciamo la conclusione a cui è giunta Antonella e se nel frattempo, lontana da telecamere e paparazzi, abbia avuto modo di rivedere il suo ex.



