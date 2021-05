Pietro Delle Piane, ex Antonella Elia/ “Dopo alti e bassi, tra noi splende il sereno”

Pietro Delle Piane è l’ex fidanzato di Antonella Elia? Non è ancora chiaro in che rapporti oggi siano l’attore e doppiatore con l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 anche se, durante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Delle Piante ha rivelato: “i rapporti sono molto buoni. Mi ha sempre difeso. Quando a novembre dello scorso anno abbiamo litigato e ci siamo lasciati siamo stati davvero male. Dopo lo scontro avvenuto con Samantha De Grenet, il giorno dopo sono andato a casa sua e abbiamo parlato. In quel momento, c’è stato tra noi un riavvicinamento. Dopo alti e bassi, oggi tra noi splende il sereno”.

Antonella Elia/ "Con Pietro Delle Piane è tutto diverso ora"

Non solo, l’attore e doppiatore ha giudicato anche il ruolo della sua ex nel ruolo di opinionista al GF VIP: “mi ha convinto tanto. Antonella è stata un’opinionista pungente ed è stata un valore aggiunto per il reality, nel bene e nel male. E’ stata sé stessa e si è messa in gioco. Un po’ siamo simili. Antonella lascia sempre il segno quando fa qualcosa e la stessa cosa vale per me, forse più nel male. Siamo sinceri e senza peli sulla lingua”.

Antonella Elia, foto a Pietro Delle Piane nudo a letto/ Web in delirio: "Piano..."

Pietro Delle Piane e Antonella Elia a Temptation Island: “la ripeterei”

Pietro Delle Piane recentemente è stato protagonista anche di un gossip sulla sua partecipazione a “Temptation Island Vip” dopo che, ospite di Barbara d’Urso ha rivelato di aver dovuto recitare un ruolo. “Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire” – ha precisato l’ex di Antonella Elia a Superguida Tv aggiungendo – “non era un’accusa rivolta alla trasmissione anche perché nessuno mi ha chiesto di recitare un copione o di interpretare un ruolo. Non ho detto nulla di tutto questo. All’interno della trasmissione ho recitato un ruolo per far ingelosire Antonella. Io e lei abbiamo partecipato a “Temptation Island Vip” come una coppia innamorata. Poi si sono scatenate delle dinamiche che ci hanno portato a dividerci”. Una cosa è certa: parlando di questa esperienza televisiva, l’attore e doppiatore non ha alcun dubbio: “la ripeterei. Sono affezionato al programma. Proprio l’anno scorso in questo periodo con la produzione iniziavamo a parlare della nostra partecipazione. E’ stata una bella esperienza perché io e Antonella abbiamo capito quanto fosse importante il nostro sentimento. Ho giocato proprio per farla ingelosire e per scalfire questa sua certezza”.

