Pietro Delle Piane, ex Antonella Elia/ Dopo audio di Temptation, Beatrice rivela…

Pietro delle Piane continua a vivere di pettegolezzi e di scivoloni e se una volta l’ex (o forse no) di Antonella Elia, era in tv per via delle sue bugie sul suo cognome d’arte, in un secondo tempo ci è finito per quello che è successo a Temptation Island. Al programma estivo ha preso parte proprio con la sua Antonella convinto di volerla sposare e sentendosi rifiutato da lei ancora ancora al passato. Alla fine però è stato proprio lui a barcollare finendo per baciare, almeno in teoria, una corteggiatrice e facendo una serie di accuse alla sua compagna che, poi, lo ha scaricato. E’ iniziato in quel momento un tira e molla che è andato avanti in privato e poi anche in tv, nel salotto della d’Urso, dove i due sono tornati per una serie di chiarimenti che hanno fatto infuriare la produzione del programma estivo sui sentimenti.

Pelè, O Rei:"più famoso di Gesù"/ "Anche se è una cosa blasfema..."

Pietro Delle Piane, ex Antonella Elia oppure no?

Proprio mentre lui ammetteva in tv che era tutto un po’ pilotato, Raffaella Mennoia e i suoi lo sburgiadavano sui social pubblicando una serie di audio inediti relativi proprio alla permanenza di Pietro delle Piane nel villaggio di Temptation Island. Come se questo non bastasse, proprio la bella Beatrice, la sua tentatrice, ha lasciato intendere che tra loro ci fosse qualcosa di diverso rispetto alle altre. In un’intervista a DiPiù Tv la tentatrice Beatrice De Masi ha confermato che il bacio c’è stato: “Perché per darmelo ha aspettato che mi trovassi in un punto in cui non c’erano telecamere? E perché si è tolto il microfono? Voleva che il bacio restasse nascosto, che Antonella non venisse a saperlo. Mi ha colto di sorpresa, in un angolo appartato. Pietro è arrivato e mi ha baciato. Tra noi era nato qualcosa e io quel bacio lo aspettavo”.

LEGGI ANCHE:

AVANTI UN ALTRO, PURE DI SERA/ Diretta, squadre e concorrenti: "Si riderà tanto"Patrizia de Blanck/ Perde un dente appena arrivata ad Avanti un altro pure di sera?

© RIPRODUZIONE RISERVATA