Pietro Delle Piane, ex fidanzato Antonella Elia/ “Ci siamo rivisti, ma ho ancora bisogno di…”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono ormai ex fidanzati. Lei l’ha lasciato a seguito della loro partecipazione congiunta al programma di Canale 5 Temptation Island Vip, dove – messo alla prova dalla vicinanza di un’altra donna – Pietro ha manifestato dubbi evidenti riguardo alla loro storia. Antonella, così, ha deciso di prendere in mano la situazione e di lasciarlo durante il falò di confronto. Ciò non prima di aver discusso con lui e avergli espresso tutta la sua contrarietà rispetto agli atteggiamenti a cui aveva assistito. D’altra parte, all’interno del reality show, queste dinamiche sono abituali, e già solo il fatto di avervi preso parte ha dato prova di tutta l’instabilità del loro legame. Ad oggi, probabilmente, Antonella non riesce ancora a fidarsi di lui. Il loro previsto ricongiungimento non è ancora arrivato, nonostante i gossip estivi che parlavano di “ritorno di fiamma” a fronte di quel famoso falò che – al contrario – aveva bruciato anche l’ultima parvenza di stima e rispetto reciproci. Ma non è mai troppo tardi, per perdonare, e non è escluso che – col tempo – Antonella riesca ad archiviare quel brutto episodio e a tornare con lui.

Antonella Elia: “Tra me e Pietro Delle Piane non è cambiato nulla”

In un’intervista rilasciata quest’estate al settimanale Gente, Antonella Elia ha descritto in questi termini l’esperienza del reality: “Sono una persona che non perde mai l’occasione di imparare. Attraverso quel gioco ho conosciuto meglio me stessa e anche i meccanismi dell’animo umano. Ne sono uscita più consapevole che il rispetto in una relazione di coppia è fondamentale. Direi che sono maturata”. Quanto invece alla sua relazione con Delle Piane, dice: “Tra me e Pietro non è cambiato nulla, rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere. Devo imparare a non lasciarmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda. Non posso snaturarmi e diventare insensibile, ma almeno voglio imparare a difendermi e a guardare le cose dalla giusta prospettiva”.

Chi è Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane, l’ex fidanzato di Antonella Elia, è un attore originario di Cosenza più piccolo di lei di ben 11 anni. Appassionato da sempre di cinema e teatro, ha iniziato a recitare quand’era solo 15enne, continuando a coltivare quest’hobby fino alla laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catanzaro. Nel 1999 si è stabilito definitivamente a Roma, per iscriversi – due anni dopo – alla scuola di recitazione e dizione di Fioretta Mari. Proprio con la direttrice, ha debuttato a teatro con gli spettacoli Fateci un applauso e F.F. Femmine Fortissime, quest’ultimo in concorso anche al Festival delle Serre di Cerisano (Cosenza). In seguito, ha preso parte agli Stages/Seminari del Teatro Stabile di Reggio Calabria con Steven Berkoff e Susan Strasberg. Si occupa tuttora di doppiaggio all’interno della Sefit C.D.C. di Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA