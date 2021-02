Pietro Delle Piane, ex fidanzato Antonella Elia/ “L’ho delusa e ferita, ma sono innamorato”

Pietro Delle Piane è l’ex fidanzato di Antonella Elia, l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020. La coppia si è lasciata da diversi mesi dopo un lungo periodo di crisi nato in seguito alla partecipazione a Temptation Island. A distanza di tempo però l’attore e doppiatore non ha mai dimenticato la bionda conduttrice. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, infatti, l’ex della Elia ha dichiarato: “io non mi sento single”. L’attore e doppiatore però non nasconde che questo ultimo anno è stato davvero difficile per loro: “abbiamo avuto un anno complicato, pieno di sensazioni, emozioni forti. Da quando lei è entrata nella Casa del Grande Fratello ho sentito molto forte la sua mancanza, anche lei la mia.

Dopo il Grande Fratello, era poco prima della fine del lockdown, siamo stati un mese in casa, è stata davvero la nostra luna di miele, siamo stati benissimo”. Non solo, parlando proprio della sua Antonella Elia ha aggiunto: “io e le lontani siamo due cuori spezzati, insieme siamo un unico cuore che batte all’unisono. Ne sono convinto e so che lo pensa anche lei”. Cosa ha spinto la coppia, anzi Antonella Elia a lasciarlo?

Pietro Delle Piane: “nessun tradimento tra me e Antonella Elia”

A chiarire i motivi della fine della relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stato proprio l’attore e doppiatore nel salotto di Barbara D’Urso. “Io l’ho delusa e ferita” – ha detto l’ex della Elia precisando – “non c’è un tradimento con un’altra donna però l’ho delusa profondamente, mi dispiace tantissimo. Non mi metto a raccontare i particolari, a volte dalle parole e dai comportamenti possono uscire dei veleni terribili, dal cuore però possono uscire dei tesori. Ho capito di avere sbagliato. Sto lavorando su me stesso. Penso che da un errore possa nascere qualcosa di bello. Voglio ricostruire”. Per il doppiatore è impossibile dimenticare una storia d’amore così importante: “ci sono tante cose che abbiamo vissuto e di cui abbiamo parlato in modo superficiale. Non ci siamo impegnati per risolvere talune cose, ce le siamo portate dietro, non le abbiamo mai affrontate”. Sul finale ha poi aggiunto: “sono molto innamorato, è la donna più importante della mia vita, so di essere importante per lei. Credo che dovremmo darci un’opportunità per parlarci e capire come andare avanti insieme. Non si può tornare indietro ma si può andare via. Sono dispiaciutissimo, certo che le chiedo scusa”.



