Pietro Delle Piane, ex fidanzato Antonella Elia/ “L’ho ferita ma non c’è tradimento”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane avrebbero dovuto sposarsi ed invece la showgirl, a sorpresa, ha ammesso di essere single proprio nel corso del Grande Fratello Vip dove è protagonista accanto a Pupo nei panni di opinionista. Se ne è parlato oggi a Domenica Live insieme ad uno degli interessati, Pietro Delle Piane che ha esordito subito dopo il suo ingresso: “Io non mi ritengo single”. L’attore ha proseguito: “Credo che dopo una storia di due anni bisognerebbe almeno parlarsi ma tra noi non è successo”. Alcuni filmati hanno riassunto il loro rapporto, a partire da quanto accaduto durante la passata partecipazione di Antonella Elia al GF Vip della passata edizione, al gossip sul conto di Pietro e alla riappacificazione. I due sono stati anche ospiti di Live Non è la d’Urso in cui i due hanno affrontato le sfere, ma poi qualcosa è nuovamente cambiata radicalmente ed oggi Delle Piane ha voluto spiegare cosa sta accadendo nella loro non più relazione. “Mi fa effetto rivederla, era proprio un bel periodo”, ha commentato, dopo il filmato della loro ospitata. “Abbiamo avuto un anno pieno e complicato, da quando lei è entrata al GF Vip ho sofferto molto la sua mancanza e ho capito quanto fosse importante per me”.

PIETRO DELLE PIANE EX FIDANZATO ANTONELLA ELIA A DOMENICA LIVE

Tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia, dopo il GF Vip e prima della fine del lockdown “abbiamo vissuto una sorta di luna di miele”, ha spiegato l’attore. Ma quindi, poi cosa è davvero accaduto? “Io e lei distanti siamo due cuori spezzati, uniti siamo un unico cuore che batte forte all’unisono, sono sicuro che lo pensi anche Antonella”, ha commentato Pietro. Qualcosa è però successo: “Io l’ho delusa e ferita”, ha ammesso Pietro, “Non c’è un tradimento cin un’altra donna ma l’ho delusa profondamente e mi dispiace tantissimo”. Delle Piane ha proseguito spiegando che talvolta parole e comportamenti possono essere terribili “ma credo che dal cuore possono nascere dei tesori e io sto lavorando su me stesso, ho capito di aver sbagliato, mi sono auto criticato, ma sono fatto così. Credo che da un errore possa nascere qualcosa di bello”, ha aggiunto Pietro ammettendo di averle urlato cose molto brutte. “Non ci siamo impegnati nel giusto modo nel risolvere determinate cose”, ha proseguito. Barbara d’Urso ha poi aperto la busta choc ma poco prima ha ricordato le accuse della Elia a Stefania Orlando rispetto a vecchie ruggini legate all’invito del matrimonio pur avendo parlato male di lei. “Dietro le quinte di un programma tv mi è stato riferito che hai detto che sono una provocatrice”, aveva detto Antonella. Oggi si scopre che dietro quelle rivelazioni ci sarebbe proprio Pietro come ipotizzato anche in passato a Live. Pietro ha ammesso: “Sì, certo, sono stato io”.

PIETRO DELLE PIANE, LA BUSTA CHOC

Antonella Elia e Pietro Delle Piane non si parlano più e lui si è detto molto innamorato: “E’ la donna più importante della mia vita. Credo che dovremmo darci un’opportunità per parlarci e decidere cosa fare insieme, si può andare avanti e costruire meglio di prima. Sono disperato per averla delusa”. Spazio infine alla busta choc: a Domenica Live è arrivata una mail da una persona che ha rivelato: “Ho fatto dei video al fidanzato di Antonella Elia mentre veniva cacciato da casa di Antonella dalla polizia, fammi sapere se ti interessa”. “Non vengo cacciato, è successo questo: abbiamo avuto una accesa discussione e io ho lanciato il telefono in aria. L’iphone quando prende una botta forte va in sos e sono arrivate le forze dell’ordine. Io e Antonella le abbiamo aspettate fuori insieme”. L’attore ha quindi spiegato l’accaduto smentendo le parole del mittente della busta choc. Pietro ha smentito anche la presenza di liti in strada o denuncia. “Io poi me ne sono andato, questo è”, ha chiosato.



