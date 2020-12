Pietro Delle Piane, ex fidanzato Antonella Elia/ “Non l’ho tradita, dobbiamo parlare”

Pietro Delle Piane è l’ex fidanzato di Antonella Elia: una storia turbolenta che i due hanno condiviso anche nell’ultima edizione di Temptation Island Vip da cui sono usciti separati. Proprio il reality show dei sentimenti di successo di Canale 5 ha incrinato il rapporto di coppia dei due che, qualche mese dopo, sono tornati insieme. Qualcosa però tra loro si era rotto visto che oggi sembrerebbe definitivamente finita tra loro. Ad annunciarlo è stata l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 proprio durante una diretta del reality show ad Alfonso Signorini: “il mio cuore è spezzato, mi sono mollata definitivamente. Sono libera adesso, è così”. Una rivelazione choc quella fatta dalla Elia a cui è seguito il racconto dell’ex fidanzato ospite del salotto di Domenica Live di Barbara D’Urso. “Non c’è un tradimento, ma è successo altro e l’ho delusa. Posso dirti che certe volte le parole e i comportamenti possono dare dei veleni terribili. Sto lavorando per migliorarmi in questo periodo. Ho urlato cose molto brutte” ha raccontato il doppiatore, ma a sorpresa la D’Urso ha cacciato una busta choc informandolo di una cosa. “Ci hanno scritto ‘Cara Barbara io ho fatto dei video al fidanzato di Antonella Elia, mentre veniva cacciato di casa dalla polizia. Fammi sapere se ti interessa’. Ovviamente abbiamo capito se era un fake o meno e no, è una fonte certa”.

Pietro Delle Piane: “Antonella Elia? Non mi ritengo single”

Pietro Delle Piane cacciato dalla casa di Antonella Elia? Il doppiatore ospite di Barbara D’Urso ha raccontato la sua versione: “non è che sono stato cacciato. Abbiamo avuto una discussione accesa e ho lanciato il telefono di Antonella a terra. L’iPhone se prende una botta fa una chiamata alle forze dell’ordine perché va in SOS il telefono. Quando è arrivata la Polizia ho chiesto a lei se li avesse chiamati e lei mi ha detto di no. Antonella Elia era arrabbiata con me e ha detto ‘lui se ne deve andare’. Quindi questo che ha fatto i video avrà visto gli agenti che parlano con me e che usciamo dall’abitazione”. Questa la ricostruzione dell’ex compagno di Antonella Elia che ha parlando del suo stato sentimentale ha precisato: “io non mi ritengo single. Dopo una storia di quasi due anni bisognerebbe un attimo parlarsi: io e lei non ci siamo ancora parlati. Abbiamo litigato, ma non l’ho tradita”.



