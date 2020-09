Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ I due stanno ancora insieme? La verità

Pietro Delle Piane ritorna al centro dell’attenzione del mondo del gossip e ovviamente il motivo è la sua relazione (passata?) con Antonella Elia. Il conduttore del Grande Fratello Vip 5 , Alfonso Signorini, infatti ha approfittato della presenza nella Casa di due ex, ovvero Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, per chiedere alla sua nuova opinionista di fare un commento a caldo sull’ex coppia e i possibili scontri che potrebbero avvenire nella Casa. Incalzata da Alfonso Signorini, alla fine la Elia ha deciso di rompere il silenzio sul suo status sentimentale. “Io di Pietro sono innamorata“, ha rivelato, “nel bene e nel male ci si ama, comunque è un percorso. E’ una lacerazione separarsi, non basta una gelosia per dirsi addio“. I due quindi potrebbero aver deciso di ritornare insieme e di superare la bufera che solo pochi mesi fa si era abbattuta sulla loro relazione. Nessun commento però per adesso da parte di Delle Piane, che secondo i rumors avrebbe già rivelato ad Antonella di voler fare di tutto per conquistarla ancora una volta.

Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia, pausa di riflessione o…

Pietro Delle Piane e Antonella Elia non sarebbero più in pausa di riflessione. Pochi giorni fa, l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di parlare del loro rapporto e della frattura che si è creata all’interno della loro coppia. A diversi mesi di distanza dalla partecipazione a Temptation Island, la Elia ha deciso di ribadire la sua posizione: “Non è cambiato nulla rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere”. Parole che potrebbero suonare contraddittorie, alla luce della dichiarazione d’amore che ha fatto all’attore calabrese durante la prima puntata del reality. In realtà non è così: Antonella prova ancora dei sentimenti, ma non è escluso che possa decidere di prendere comunque le distanze da Pietro.



