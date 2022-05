Pietro delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ La crisi e i problemi sotto le lenzuola

Pietro delle Piane, il rapporto turbolento con la sua Antonella Elia

Pietro delle Piane è il fidanzato di Antonella Elia. Il loro status sentimentale, evidentemente, non è cambiato dopo gli innumerevoli scontri televisivi e le profonde crisi che hanno caratterizzato il loro rapporto nel corso di quest’ultimi anni. Ma facciamo un passo indietro, visionando quello che è stato il percorso di Pietro delle Piane nel mondo dello spettacolo. Il fidanzato di Antonella Elia, in realtà, è un attore abbastanza conosciuto sul piccolo schermo. Protagonista di alcune fiction e serie tv nazionali, ma anche doppiatore e personaggio televisivo.

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Pietro Delle Piane si è trasferito a Roma per seguire la sua grande passione e studiare recitazione. Debutta con fortuna in teatro e poi prende parte a diversi film e fiction di grande successo, tra cui Distretto di Polizia, Carabinieri 7, R.I.S. 2, Un posto al sole.

Antonella Elia e i “problemi” con Pietro delle Piane sotto le lenzuola

Come dicevamo la storia d’amore con Antonella Elia, iniziata nel 2019, va avanti tra alti e bassi. Dopo la partecipazione a Temptation Island se la sono vista brutta come coppia, ma pian piano hanno ritrovato il giusto equilibrio. Anche se, tuttavia, sotto le lenzuola le cose non tutto sembra andare per il verso giusto. In una simpatica intervista rilasciata a Le Iene, infatti, Antonella Elia ha confessato di provare orgasmi molto raramente. “Sì. E’ che semplicemente non ce li ho. Sono rarissimi Pietro, non tocchiamo questo tasto. Una volta ogni tre mesi”, ha dichiarato senza troppi giri di parole di fronte al suo Pietro.

