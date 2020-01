PIETRO DELLE PIANE FIDANZATO ANTONELLA ELIA/ Bacio infinito in diretta: “Mio uragano”

Antonella Elia definisce così il suo fidanzato Pietro Delle Piane: “Lui è passione. Lui è grande energia”. Signorini le regala un video-messaggio del compagno, che dice: “Sono passate solo due settimane da quando sei al Grande Fratello e sembra un’eternità. Una sola cosa non voglio mai sentirti dire: non sei sola, io per te ci sono e ci sarò sempre. Ciao amore grande della mia vita”. L’Elia è in lacrime: “L’amore è la grande salvezza. Io spargo sempre lotta, per colpa del mio carattere spargo uragani. Io avrei altri ideali”. Alfonso Signorini la rincuora: “E’ che la vita ti ha messo di fronte a grandi uragani. Senza padre e madre non penso sia facile”. “Sono abituata solo a stare in mezzo agli uragani”, dice Antonella. Che riceve in diretta la visita del fidanzato Pietro delle Piane. Tra i due scocca un bacio infinito. Per Signorini “è il bacio più lungo della storia del Grande Fratello”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Pietro delle Piane sempre al fianco di Antonella Elia

Antonella Elia è stata accusata da Fernanda Lessa di essere una donna sola, ma l’ex showgirl è riuscita a smentirla subito. A guardare ogni sua gesta è infatti il 45enne Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella da dieci mesi. Lui fa l’attore ed è seriamente intenzionato a sposare l’ex valletta di Mike Bongiorno, al punto da averle spesso avanzato la sua proposta senza tuttavia ottenere una risposta certa. Ma nel frattempo, cosa ne pensa della presenza della sua donna nella Casa più spiata d’Italia? “La riconosco, sento la sua verità, la sua mancanza di filtri. Molti la amano per questo. Io per primo”, commenta tra le pagine dell’ultimo numero di Chi. Pietro ha inoltre motivato le continue crisi della donna, incapace di essere relegata in un’area delimitata per troppo tempo. Pietro conosce bene i suoi limiti ma anche le sofferenze che Antonella si porta dietro da tempo: “è una donna che lotta da quando è nata. Ha perso la mamma che era piccolissima e poi il papà”, ha rivelato, “Certo non è una donna facile, è una rosa che può pungere se la prendi dalla parte sbagliata, ma va apprezzata proprio per il suo essere sempre “nuda”. Sa lasciare il segno come pochi”, riconosce.

PIETRO DELLE PIANE, PARLA IL FIDANZATO ANTONELLA ELIA

Anche Pietro Delle Piane ha ammesso di sentire molto la mancanza della fidanzata Antonella Elia ed ha ammesso di aver sofferto molto per non essere stato al suo fianco durante il suo sfogo, quando ha rivelato la grande sofferenza per non essere diventata mamma. “Abbiamo parlato di figli e io per lei sono aperto a ogni soluzione, decideremo insieme”, ha rivelato l’attore. Nonostante ci sia un anello di fidanzamento regalatole per il suo compleanno, il matrimonio può ancora attendere: “ci siamo promessi che, se le cose vanno bene e non litighiamo prima, fra un anno ci sposeremo. È anche un modo per confermarci l’amore perché ogni venti giorni le chiedo: “Amore, mi vuoi sposare?”. E lei mi dice sempre “sì” e mi chiama “il mio futuro marito”. Mi piacerebbe sapere se è ancora così”, ha confidato. Nella Casa, Pietro ha ammesso poi di non temere nessuno e di non essere stato geloso del bacio che c’è stato tra Antonella e Ivan Gonzalez, per nulla passionale. “Non me la prendo per un bacio perché so che, se fai il GfVip, fa parte del gioco, come succederebbe a me se dovessi baciare un’attrice sul set”, dice sereno. Lei, di contro, le ha spesso dimostrato di essere molto gelosa con vere e proprie scenate.

IL LORO PRIMO INCONTRO

Quello tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia è stato un amore a prima vista. Tra le pagine di Chi l’attore ha ricordato il loro primo incontro, durante una serata di presentazione di una nuova vettura. Lui ha fatto il galante, poi si sono guardati ed è scattata la scintilla. Poi “Lei ha ordinato un bicchiere d’acqua minerale a abbiamo brindato al nostro incontro. Non l’ho più vista per tutta la sera, ci siamo cercati fra la folla ma ci siamo persi, finché non è arrivata una sua amica e mi ha detto: “Antonella vorrebbe lasciarti il suo numero”. Ma quel numero era stato scritto male e Pietro ha provato tutte le combinazioni possibili fino a quando è riuscito a contattarla e da allora non si sono più lasciati. Ora, a distanza, avrebbe tante cose da dirle ma al settimanale di Alfonso Signorini ha confidato: “Vorrei guardarla negli occhi, stare a un millimetro da lei, sentire il suo odore e restare lì, così. Abbiamo un rapporto fisico fatto di contatto, di odori. Quando ha detto di non riuscire a dormire accanto a un corpo che non conosce era sincera, perché siamo una cosa sola e anche a me manca una parte di me che è lì, dentro la casa con lei. A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perché la vita le ha portato via tutto”. Poi Pietro ha aggiunto: “Ora la nostra famiglia siamo noi, un po’ pazzi ma veri, passionali, ironici, a volte intrattabili, ma siamo nati per restare insieme. E le darò tutto quello che le è mancato”. Una dichiarazione d’amore forte e chiara.



