Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ Lei piange: “non potrò avere un figlio”

Antonella Elia ha alzato il velo sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, il suo attuale fidanzato, ripercorrendo, al Grande Fratello Vip 2020, una parte molto importante della sua linea della vita. In un commovente racconto che ha avuto origine dalla sua nascita, la celebre valletta dei grandi della tv ha ricordato il suo incontro fortunato con Delle Piane, parlando di un “amore pazzesco”, che avrebbe cambiato, profondamente, il corso della sua vita. “Io non ho mai avuto un legame così forte, così unico, così assoluto”, ha svelato la Elia tracciando l’emozionante diagramma della sua vita fino questo punto. La gieffina ha infatti fatto luce su un sentimento importante, quasi folle, che tuttavia non è immune da qualche piccolo dubbio. E i problemi, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, nulla hanno a che vedere con la chiacchieratissima vicenda delle foto che, nelle scorse settimane, hanno immortalato Pietro Delle Piane in compagnia di Fiore Argento.

PIETRO DELLE PIANE, ANTONELLA ELIA: “IO PIÙ GRANDE DI 11 ANNI”

Quando Antonella Elia ha sollevato dei dubbi sulla sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, lo ha fatto sottolineando quella differenza di età che sembra dividerli più di quanto possa apparire. L’ex valletta ha ammesso infatti di aver incontrato l’attore in “un momento della vita in cui” gli anni cominciano a sentirsi, soprattutto quando la distanza che separa una coppia è piuttosto importante. “Se una donna è più grande di undici anni è tantissimo”, ha spiegato Antonella Elia senza nascondere i suoi dubbi sul futuro della loro storia d’amore. “Non sono più grande di due o tre anni – ha precisato – Poi io sarò veramente grande tra pochissimo e lui sarà sempre piccolo. Sono grande – ha sottolineato tra le lacrime la Elia – e quindi chissà dove porterà”. Ad aggiungere un dolore a una situazione già di per sé complicata, il fatto di sapere di non poter costruire una famiglia: “certo è che non potrò avere un figlio con lui e questo – ha concluso la gieffina vip – è un dolore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA