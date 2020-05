Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ “Noi una bella coppia, Roberto Alessi…”

Pubblicità

Pietro Delle Piane sembra essere riuscito pienamente a convincere la compagna Antonella Elia della sua buona fede e dei suoi sentimenti nei suoi confronti. Dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip, la showgirl aveva deciso di trascorrere la quarantena, seppur con qualche riserva, proprio con l’attore che nel corso della sua permanenza nella spiatissima dimora di Cinecittà le aveva creato non pochi dubbi. Il gossip sul suo conto aveva fatto perdere in parte la fiducia in Antonella che però, a quanto pare, adesso sarebbe pienamente felice al suo fianco. A dimostrazione dei reali e sinceri sentimenti nei confronti della fidanzata, Pietro in occasione della sua passata ospitata a Live Non è la d’Urso era persino arrivato ad un passo dalla proposta di matrimonio, interrotto sul più bello proprio da Vladimir Luxuria. Nel frattempo, attraverso i social, si diletta a rivivere gli emozionanti momenti vissuti durante le sue incursioni nella Casa del Grande Fratello Vip, condividendo i commenti dei fan della coppia, felicissimi di saperli più uniti che mai. Negli ultimi giorni di lockdown, non sono mancate dirette Instagram durante le quali la coppia è apparsa in sintonia, alle prese con la cucina, unita più che mai mentre stappano un prosecco brindando al loro amore: “Da quando è iniziata la quarantena e da quando sei uscita dalla Casa mi sento un po’ filippino”, ha commentato scherzando Pietro, in riferimento al suo essere amorevolmente servile nei suoi confronti.

Pubblicità

PIETRO DELLE PIANE, FIDANZATO ANTONELLA ELIA: LE CRITICHE A ROBERTO ALESSI

Negli ultimi giorni, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, si è detto piacevolmente sorpreso da un articolo pubblicato su Novella 2000. “Mi ha fatto piacere leggere perchè Roberto Alessi, direttore di Novella, si è scusato ed ha ammesso di aver dato un giudizio errato in merito all’amore e al rapporto mio con Antonella e fa un mea culpa”, ha commentato l’attore che tuttavia ha contestato due aspetti. Il primo farebbe riferimento ad un possibile errore di battitura relativo al suo cognome ed il secondo ad un giudizio sulla sua capigliatura: “Scrivono che io mi faccio la tinta marrone topo. Io mi faccio la tinta secondo voi? Io non ho mai fatto la tinta, ci sono anche i capelli bianchi! Ci sono sempre degli errori, ci sono sempre delle cose da sistemare”, ha commentato critico, ma al tempo stesso ironico, riferendosi al direttore Alessi. Poi però Pietro si è complimentato per la foto scelta per l’articolo – tratta proprio da uno dei loro ricongiungimenti nella Casa del Grande Fratello Vip – rispetto alla quale ha chiosato: “Certo, io e Antonella siamo proprio una bella coppia, devo dire la verità!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA