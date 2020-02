Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ Oggi la macchina della verità a Live

Pietro Delle Piane ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip 4 quando si è presentato nella Casa per confortare la compagna Antonella Elia. Qualcosa però è andato storto negli ultimi giorni, a causa della diffusione di alcune foto che lo vedono con Fiore Argento. Non si tratta di una donna a caso, ma di una stilista che in passato ha avuto una relazione con l’attore. Senza considerare che è la sorellastra di Asia Argento, nata dalla relazione del regista e re dell’horror con l’ex moglie Marisa Casale. Ora l’attenzione dei telespettatori è tutta diretta verso Pietro e la sua possibile fiamma: avrà tradito Antonella? L’artista è sicuro di essere sincero nei confronti della showgirl: per questo oggi, domenica 9 febbraio 2020, Pietro Delle Piane si sottoporrà alla macchina della verità nel corso della puntata di Live – Non è la d’Urso. Che cosa dirà il famoso strumento che viene dalla merica, fra i più richiesti dai protagonisti dei salotti dursiani? Intanto la Elia sembra già aver voltato pagina. Informata dell’accaduto, ha preferito concentrarsi sul suo grande desiderio di essere mamma, confidando a Pago e Serena Enardu di voler realizzare presto il suo sogno.

PIETRO DELLE PIANE HA TRADITO ANTONELLA ELIA?

Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia? Questa la domanda del momento che sta tenendo banco su tutti i giornali di gossip e che ha spaccato a metà il pubblico italiano. Per la showgirl ci sono ancora dei dubbi da risolvere. Subito dopo la scorsa puntata del GF Vip 4, si è interrogata a lungo su ciò che potrebbe essere successo fra il suo compagno e la sua ex Fiore Argento. “Perchè Pietro l’ha vista proprio ora? Perchè non ci sono io. Spero l’abbia vista per lavoro. Me lo auguro”, ha confidato agli altri inquilini. Poi il dubbio ha lasciato spazio ad una certa dose di rabbia, soprattutto quando le si è prospettata la possibilità che Fiore partecipi ad uno dei programmi di Barbara d’Urso per dire la sua. Spesso assente sui social, Pietro dal canto suo non ha ancora detto nulla in merito. Di sicuro ne sapremo qualcosa di più nella puntata di Live – Non è la d’Urso di questa sera e ci faremo un’idea prima che il reality ritorni in tv.

