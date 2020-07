Pietro delle Piane “Inseminatore e traditore” su Wikipedia/ I fan di Antonella Elia..

Pietro delle Piane “Inseminatore e traditore”, queste sono alcune delle parole usate per descrivere il compagno di Antonella Elia dopo quello che è successo ieri sera a Temptation Island 2020. Non sappiamo ancora se il tradimento sia vero oppure no visto che si tratta solo di un racconto dell’attore e non di immagini reali viste in tv ieri sera ma tanto è bastato per far infuriare prima Antonella Elia, finita in lacrime tra le braccia delle sue compagne di viaggio, e poi i fan di lei che hanno deciso bene di punire Pietro Delle Piane. In molti sono convinti che lui voglio solo visibilità e che abbia inventato tutto per far parlare di sè e della sua coppia anche una volta finito il programma, ma questo non è importato a chi ieri ha deciso di “manomettere” la pagina Wikipedia.

LA PAGINA WIKIPEDIA DI PIETRO DELLE PIANE MANOMESSA DAI FAN DI ANTONELLA ELIA

Alla parola “traditore” dovuta proprio a quello che lui stesso ha raccontato a Lorenzo Amoruso in camera, si è poi unita quella di “inseminatore” e tutto perché Pietro delle Piane ha continuato con la storia dei figli: “Io ho fatto un figlio, Antonella non ha niente“ e così su Wikipedia, sulla pagina a lui dedicata, si leggeva: “Pietro inoltre ha fatto un figlio ed è selvaggio. Se non avete capito ha fatto un figlio e ha una discendenza. E’ un insicuro ed è stato incaricato dall’arciduca con il titolo di Inseminator, l’inseminatore perché ricordiamoci che lui ha un figlio”. Inutile dire che subito la pagina è stata sistemata ed è tornata normale ma gli screen stanno già facendo il giro del web.





