Antonella Elisa e il compagno Pietro Delle Piane, ‘show’ a La Volta Buona: ironia e toni scherzosi tra matrimonio e…immersioni subacquee!

Antonella Elia non smette mai di stupire, tra brio, irriverenza e spontaneità; ospite oggi a La Volta Buona con il compagno Pietro Delle Piane è stata ovviamente incalzata sui propositi nuziali che sono ormai un vero e proprio tormentone. Dopo la proposta di matrimonio di qualche mese fa, la fase organizzativa sembra essere ancora in alto mare, quasi nel vero senso della parola: “Prima si voleva sposare in Polinesia… Ci vogliono 6 mesi per preparare tutto; in Italia è anche più complicato visti tutti gli invitati che abbiamo”. Parla così Pietro Delle Piane che però rassicura: “Nonostante le difficoltà, il matrimonio ci sarà!”.

Mentre siamo ancora distanti dalla fase concreta per le nozze, Antonella Elia impreziosisce il momento immaginando il suo matrimonio ideale con Pietro Delle Piane. “Me lo immagino su un’isola tropicale; con le palme, i delfini, le noci di cocco… Ci diciamo sì e andiamo a nuotare con i delfini”. Gli ospiti de La Volta Buona non riescono a trattenere risate scroscianti per la simpatia della showgirl che, giocando di fantasia, ha offerto uno scenario decisamente ‘sui generis’.

Il siparietto con protagonisti Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane è poi proseguito con altrettanta ironia e goliardia, soprattutto quando la showgirl lo ha incalzato sulla presunta paura per le immersioni. Lui ha tentato di giustificare i suoi timori con un’esperienza all’estero che non è andata nel migliore dei modi, la showgirl però ha ribattuto – ovviamente in maniera scherzosa – bacchettando il compagno: “Non hai il coraggio di prendere il brevetto, sei un ca*asotto!”.

Il focus a La Volta Buona torna poi sul matrimonio: “Prima ero più io a spingere, ora anche lei..”, racconta Pietro Delle Piane. Conferma Antonella Elia che aggiunge anche un toccante aneddoto. “Ora sono seria, mi ha scritto una cosa bellissima: ‘Non sposerai mai un’altra donna che non sia tu. Tu faresti lo stesso?’…”.