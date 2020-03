Pietro Delle Piane minaccia marito Lessa/ Fidanzato Elia: “Se sei un uomo, chiamami”

Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia contro Luca Zocchi, il marito Fernanda Lessa, nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”. Tutto parte dall’intervento di Valeria Marini che rivolgendosi a Barbara D’Urso sottolinea il comportamento sbagliato di Antonella Elia che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si è rivolta con termini inappropriati sia verso di lei che Fernanda Lessa. “Ti faccio lo scalpo e lo appendo al muro” precisa Valeria Marini riportando alcune affermazioni della Elia che all’interno della casa del GF VIP 4 ha litigato con tutti, principalmente con le donne. La Marini poi prosegue chiamando in causa anche Fernanda Lessa che però precisa immediatamente: “con questo signore non voglio parlare” rivolgendosi verso il fidanzato di Antonella Elia. La situazione però degenera quando arriva in studio anche Luca Zocchi, marito della Lessa che viene accusato e minacciato dal fidanzato della Elia.

Pietro delle Piane contro marito Fernanda Lessa: “siete dei pagliacci”

“Antonella litigherà, ma è sincera, voi siete dei pagliacci e dei buffoni” dice Pietro Delle Piane, ma il marito di Fernanda Lessa replica “non è sincera”. Lo show non è finito qui, visto che il fidanzato di Antonella Elia incalza l’uomo minacciandolo: “se sei un uomo, se dichiari delle cose, tu prendi il mio telefono se mi devi dire delle cose, le dici a me e ne parliamo tra uomini. Non che dici che dai una testata ad una donna, sei uno irresponsabile a dichiarare delle cose sui social. Non lo so cosa fate a casa per dire queste cose, farete dei riti…”. La Lessa invita il marito Luca Zocchi a non rispondere: “Luca non rispondere a questa persona, lascialo parlare da solo”, che però decide di dedicare al compagno della Elia un cuore e un bel sorriso. Anche la Marini approva il comportamento del marito della Lessa, anzi con classe ed eleganza precisa: “è paradossale che con quello che sta accadendo noi stiamo a parlare dei comportamento della Elia. Dovrebbe essere squalificata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA