Pietro Delle Piane proposta di matrimonio ad Antonella Elia in diretta/ Ma Luxuria…

Pietro Delle Piane e Antonella Elia presto sposi? Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, il programma della domenica condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e l’attore hanno raccontato come procede la loro storia d’amore dopo lo tsunami del presunto tradimento di Delle Piane con Fiore Argento. In particolare la Elia, una volta uscita dalla casa, ha raccontato di aver cambiato idea e di credere al suo compagno che ha sempre smentito categoricamente di averla tradita. Pace fatta quinti tra Antonella e Pietro che ora finalmente potranno tornare a stare insieme. “Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino. Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme” ha dichiarato la Elia proprio nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. Poco dopo però è stato proprio il compagno a fare una inaspettata rivelazione che ha sorpreso davvero tutti.

Pietro Delle Piane proposta di matrimonio ad Antonella Elia

Proprio così durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane ha pensato bene di sorprendere la sua amata Antonella Elia facendole una proposta di matrimonio in diretta. “Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto” dice l’attore e doppiatore cominciando, a detta di molti, il suo nuovo show sentimentale in tv. Dopo essere stato per settimane al centro del gossip per un presunto tradimento con la sorella di Asia Argento, Pietro questa volta ha attirato l’attenzione per una proposta di matrimonio in diretta che in tanti hanno giudicato non troppo veritiera. In studio Vladimir Luxuria è prontamente intervenuta dicendo: “deve durare ancora tanto questo monologo?”, ma Pietro le ha replicato: “mi avete interrotto sul più bello, volevo chiederle di sposarmi”. La Luxuria allora si è scusata: “scusami se ti ho interrotto continua, vai avanti. Hai pure l’anello?” con Pietro che ha detto: “si, ho tutto con me, ma orami non fa niente, glielo chiederò durante la prossima puntata”.



