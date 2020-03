Pietro delle Piane “Silvye Lubamba mi ha accusato per 800 euro!”/ “L’ho lasciata..”

Dopo la movimentata serata di ieri a Live Non è la d’Urso, Pietro delle Piane oggi ha modo di spiegare e dire la sua nel salotto tranquillo di Federica Panicucci a Mattino5. La conduttrice lo ospita per rispondere ancora sulla questione foto, certificato medico e, infine, anche alle accuse che gli ha rivolto Sylvie Lubamba. Quest’ultima non solo ha rivelato di avere una relazione con il compagno di Antonella Elia ma anche di aver subito violenza. Quando la Panicucci torna sulla questione, Pietro delle Piane sorride dicendo che non deve dire altro su Silvye Lubamba ma poi torna serio e ribadisce: “Quando si toccano argomenti seri poi io mi muovo in ambito diverso che non è la televisione, certe accuse non si fanno per andare in tv per prendere dei soldi, io ho una famiglia e ho un figlio, ti dico una cosa simpaticamente, se c’è stato qualcuno che ha preso qualche sberla nei rapporti privati, li ho presi io. Non siamo in tribunale e voi non siete PM“.

PIETRO DELLE PIANE VS SILVY LUBAMBA

Pietro delle Piane continua a rispondere ai dubbi di tutti andando questa volta contro Lubamba: “Quando conobbi Silvye non aveva una lira, non è vero che ci siamo allontanati per lo spintone, perché mi è arrivata a casa una finanziaria di 2mila euro con un mio documento falsificato per una roba che aveva comprato una televisione. Ho chiuso con lei perché mi sono venuti dei dubbi, non l’accuso però il dubbio mi è venuto ma…”. Federica Panicucci gli fa notare che questo potrebbe costargli una querela ma lui subito rettifica dicendo che ha avuto un dubbio sul fatto che potesse essere stata lei e così l’ha lasciata. Le accuse degli opinionisti di Mattino5 vanno alla carica a cominciare da Francesco Mogol che gli consiglia: “Appari spocchioso, come una divinità, approfitta di questa notorietà”. A lui si unisce Lory Del Santo: “Sei molto fotogenico, hai una faccia impressionante ti avrei scelto come protagonista, hai dimostrato di essere un grande attore e mi meraviglioso che tu non abbia fatto una grande carriera. Per stare con Antonella poi devi avere un bel caratterino, mi complimento”.

