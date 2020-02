Pietro delle Piane Vs Barbara d’Urso/ “Una buffonata!”, lei: “Stai insinuando che…”

L’arrivo di Pietro delle Piane è stato un vero e proprio terremoto a Live Non è la d’Urso a cominciare dallo scontro con gli opinionisti della conduttrice e finendo alla macchina della verità a cui il compagno di Antonella Elia si è sottoposto. Proprio Delle Piane ha pensato bene di prendere a colpi di pernacchie Roberto Alessi e chi come lui stava continuando ad accusarlo di essere così fuori contesto da essere fastidioso, la stessa Karina Cascella ha fatto notare: “Viene qua e non possiamo dirgli niente, lui è un attore famoso…”. Fatto sta che tutto questo è niente in confronto a quello che è successo dopo ovvero il momento in cui Pietro delle Piane ha preso posto sulla poltrona della macchina della verità e tutto è andato storto. Domanda dopo domanda, il battito del suo cuore ha continuato a svelare che forse il tradimento con Fiore Argento ai danni della Elia c’è stato e che non era la prima volta che i due si vedevano. Clicca qui per vedere il video del momento.

PIETRO DELLE PIANE CONTRO BARBARA D’URSO PER LA MACCHINA DELLA VERITA’

A questo punto Pietro delle Piane è uscito fuori di testa e se in un primo momento si è limitato a dire: “Avete fatto fare il tagliando alla macchina”, in seguito si è messo a urlare e sbraitare anche contro Barbara d’Urso rea di aver messo su una buffonata solo per nuocere a lui e alla stessa Antonella Elia che è destabilizzata da questa situazione che è assolutamente falsa: “Su quelle lì è andata a cascare la macchina”. A questo punto è la d’Urso a intervenire: “Tu stai insinuando che tutto questo è organizzato? Spiegami…Magari tu hai un’agitazione particolare per cui dai un impulso sbagliato alla macchina della verità?”. Lui a questo punto si dice dispiaciuto per quello che è successo e giura sul figlio Filippo che lei non ha mai tradito Antonella Elia: “Non vengo a fare ste sceneggiate”

