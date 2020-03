Pietro delle Piane vs Sylvie Lubamba / “Ci rivedremo in tribunale, non le parlo più”

Pietro delle Piane vs Sylvie Lubamba a Live Non è la D’Urso. Per la showgirl, il fidanzato di Antonella Elia starebbe con lei esclusivamente allo scopo di ottenere visibilità. “Non voglio più parlare di Lubamba, dico solo che ci chiariremo nelle sedi opportune. Ci vedremo in tribunale“, replica infastidito Pietro Delle Piane. “Certe cose non si chiariscono uno studio televisivo”, ribadisce l’attore. Daniele Interrante lo attacca per aver giocato con il suo cognome, alludendo al fatto di essere figlio di Carlo delle Piane. “Io non ho mai millantato niente”, risponde seccato Pietro. Il fidanzato di Antonella Elia finisce nel mirino di Francesca De Andrè: “Questo vuole fare il personaggio. E’ fuori completamente. Dice di essere braccato dai giornalisti…ma chi lo conosce?”. Anche Ciacci ha qualcosa da dire: “E’ un bravissimo attore, poteva starne fuori. Le accuse di Lubamba deve chiarirle..”. Dalla Calabria intanto una telespettatrice rivela di aver parlato con Pietro Delle Piane durante le vacanze estive: “Mi avevo detto che era il nipote di Carlo Delle Piane e invece non lo è“. Il compagno dell’Elia viene sovrastato dai commenti degli opinionisti di Live, che lo giudicano un bugiardo. Lui smentisce ancora, ma ormai è solo contro tutti.

