Pietro Di Lorenzo, chi è?/ Amministratore Delegato dell’Istituto IRBM

Chi è Pietro Di Lorenzo? Oggi ospite a Domenica In

Pietro Di Lorenzo chi è? Oltre ad essere uno degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In, è il noto Amministratore Delegato dell’Istituto IRBM e sarà nel salotto di Mara Venier proprio per parlare della campagna di vaccinazione in atto. Classe 1950, Pietro di Lorenzo, romano, è laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza”. Il suo curriculum è lungo ed è ricco di salite, conferme e soddisfazioni e prima di arrivare ai vertici della società di Pomezia, si è messo in gioco come consulente per le relazioni esterne di varie società, anche pubbliche. Da Guardia di Finanza a Camera di Commercio di Roma, da Ente Tabacchi SpA al Consiglio Nazionale del Notariato e via dicendo. Dal 1991 al 2011 è stato Presidente LDM Comunicazione SpA, per tre anni è stato ai vertici della Fondazione Versiliana e dal 2009 ormai è Presidente e AD dell’Istituto IRBM, la stessa mansione che oggi lo porterà negli studi della trasmissione pomeridiana di Rai1 per commentare la campagna di vaccinazioni in Italia e non solo.

Pietro Di Lorenzo e la questione del vaccino Oxford-Astrazeneca

Le novità sono all’ordine del giorno in questo momento tra vaccini approvati, quelli in ritardo e quelli in arrivo, e così toccherà agli esperti in studio cercare di mettere un po’ d’ordine. Proprio la società di proprietà di Pietro Di Lorenzo in questi giorni è stata al centro di qualche piccola polemica, come lo stesso tycoon ha spiegato in Coffee Break su La7 in relazione al vaccino Oxford-Astrazeneca e alla sua volontà di assistere all’intervento di soggetti pubblici nell’azienda ma senza molto successo per via di presunti conflitti di interessi, problema che non è stato sollevato quando l’Istituto Spallanzani ha preso parte, almeno finanziariamente, alla sperimentazione del vaccino di Reithera. Sarà questo uno dei temi caldi del suo intervento di oggi?



