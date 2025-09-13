Luciana Littizzetto, chi sono i genitori e il dolore per la morte del padre: “Devi ridere, ma dentro crolli. È la vita”.

I genitori di Luciana Littizzetto si chiamano Antonella Dezzutto e Pietro Littizzetto e la nota co-conduttrice di Che tempo che fa ha sempre detto di essere molto legati. Non solo, tutta la sua famiglia risulta avere un legame molto forte con la città di Torino, nella quale hanno vissuto per tutta la vita. Diverso tempo fa i genitori della comica si erano trasferiti in città e qui è nata la figlia nel noto quartiere San Donato.

Lui, il padre, è stato un operaio della Fiat ma nel corso degli anni insieme alla moglie Antonietta ha aperto una latteria che oggi non è più loro ma è diventata un ristorante kebab. Luciana Littizzetto ha spesso raccontato di essere molto legata a quel luogo, che ha frequentato per tutta la vita. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa si sa della vita privata di Pietro e Antonella, i genitori della nota comica.

Luciana Littizzetto, la morte di papà Pietro: “Era un bravo uomo”

I genitori di Luciana Littizzetto sono sempre stati molto lontani dai riflettori e attentissimi alla loro privacy. Il successo della figlia non li ha coinvolti, e quello che si sa di loro è stato rivelato nel corso degli anni dalla conduttrice. Suo padre, Pietro Littizzetto, è nato nel 1929 a Bosconero, e si è trasferito a Torino nel corso degli anni per poi aprire la famosa latteria a San Donato. Come ha raccontato nel tempo la conduttrice si sono conosciuti da giovanissimi. Antonietta Dezzutto invece viene da Mastri e all’inizio della sua vita ha lavorato in una trattoria, luogo in cui poi ha conosciuto il marito.

Il padre di Luciana è morto nel 2016 prima di compiere 87 anni: “Era un bravo uomo e la sua vita l’ha vissuta, certe separazioni ti ribaltano”, aveva detto la comica, “Devi fare ridere, ma dentro devi far cadere tutte le foglie morte e poi rimetterle. Non è facile, però si fa. È la vita. Succede a tutti, anche peggio“, ha detto Luciana Littizzetto a TV Sorrisi e Canzoni dopo il lutto.“.