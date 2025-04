Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, Pietro e Cristina si mettono insieme! Superate crisi e delusioni

I nuovi personaggi di Che Dio ci aiuti 8 stanno già conquistando l’affetto del pubblico e dei telespettatori di Rai1 e dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 sulle prossime puntate si scopre che al centro delle trame ci saranno Pietro e Cristina. Facendo un passo indietro, nella storica fiction di Rai1, Suor Azzurra (Francesca Chillemi) su consiglio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha deciso di aiutare Lorenzo Riva, direttore di una Casa-Famiglia ad occuparsi delle ragazze ospiti e tra di loro c’è anche Cristina (Ambrosia Caldarelli). Quest’ultima ha 16 anni, è incinta ed ha un dolorosissimo passato alle spalle ma trova un amico in Pietro (Tommaso Donadoni).

Il sentimento tra Pietro e Cristina in Che Dio ci aiuti 8 sarà sempre più forte ma la ragazza tenterà in ogni modo possibile di tenerlo a distanza. A complicare il tutto c’è anche il ritorno dell’ex fidanzato della giovane Matteo che la spingerà a compiere un gesto che rischia di mettere in pericolo non solo lei stessa ma anche tutte le altre ospiti della struttura della Casa del Sorriso. Quello che farà sarà così grave da far intervenire il Tribunale che incaricherà Alessia, assistente sociale, di stilare una relazione sulla struttura. Cristina si sentirà in colpa ed entrerà in crisi ma a stargli vicino ci sarà Pietro, i due capiranno di provare un forte sentimento l’uno per l’altra e si fidanzeranno ma in gran segreto.

Pietro e Cristina in Che Dio ci aiuti 8: lui è il ‘ragazzo perfetto’….forse troppo

Svelate le anticipazioni più salienti su quello che succederà nella prossime puntate tra Pietro e Cristina in Che Dio ci aiuti 8 sul web in molti tifano per la ship dei #Rivizzini mentre altri reputano Pietro il ragazzo perfetto….forse troppo. Che Dio ci aiuti è sicuramente una comfort fiction, cioè una serie tv che sebbene affronti anche temi importanti e dolorosi si basa sui buoi sentimenti, una trama leggera ed il lieto fine assicurato per i protagonisti. I personaggi però quasi tutti hanno dei chiaroscuri, pregi e difetti che li rendono interessanti, Pietro Riva, invece, sembra un po’ troppo perfetto tanto da sembrare falso più che suscitare empatia.



Di Pietro di Che Dio ci aiuti 8 non convince il fatto che nonostante il gravissimo lutto che lo ha colpiti ha un carattere ed un comportamento esemplare. Ha perso la madre Serena solo un anno prima e da allora si prende cura della sorella Giulia Boom nei cui confronti è molto protettivo. Ha rapporto conflittuale con il padre ma in realtà è lo psichiatra che, accecato dal dolore per la morte della moglie Serena, se la prende con il figlio ed è eccessivamente duro e rigido con lui. Anche il suo rapporto con Cristina non è alla pari, lei si mette continuamente nei guai e lui cerca di far di tutto per risolvere la situazione. Insomma, non ha un difetto e questo lo rende sicuramente poco reale.

Pietro in Che Dio ci aiuti è Tommaso Donadoni: “Ecco in cosa ci assomigliamo”

Del suo personaggio di Pietro in Che Dio ci aiuti 8, Tommaso Donadoni ha parlato in un’intervista concessa a Telepiù: “In cosa ci assomigliamo? Io e Pietro ci ritroviamo in due fasi diverse della nostra vita. Lui sta attraversando un periodo più maturo e complesso in cui si confronta con le difficoltà del mondo adulto. In lui però rivedo anche una parte di me più spensierata e giovane. È stato interessante trovare un equilibrio tra questi due aspetti.” Che Dio ci aiuti 8 va in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa.