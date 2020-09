Pietro e Giuseppina, genitori Matilde Brandi/ Lei: “Morti per tumore e Alzheimer…”

Sono trascorsi solo pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, eppure Matilde Brandi è riuscita sin da subito a dimenticare le telecamere intorno a lei e aprirsi ai compagni e al pubblico. Anche per lei, in vista della possibile uscita dalla Casa di questa sera. è arrivato il momento di tracciare la “linea della vita”, che le ha riservato tante emozioni e qualche lacrima, soprattutto quando ha ricordato i suoi genitori e la loro morte. Pietro e Giuseppina sono morti a distanza di un anno l’uno dall’altro, entrambi a causa di una brutta malattia. A raccontarlo, non senza lacrime, è proprio Matilde nel corso della sua riflessione sulla vita finora vissuta.

Matilde Brandi ricorda i suoi genitori al Grande Fratello Vip

La mamma Giuseppina è mancata il 2 febbraio 2019 dopo aver combattuto una lunga battaglia con l’Alzheimer. “Sarebbe stato facile metterla in una casa di cura, ma non l’abbiamo mai fatto. I genitori ti danno tanto e bisogna dar loro tanto fino alla fine”, sono state le parole di Matilde Brandi. Il papà della ballerina e showgirl, Pietro, è invece scomparso il 4 aprile 2020 a causa di un tumore. Lei ha raccontato nella sala del Grande Fratello Vip: “È andato via come era la sua immagine, molto discreto”. Un momento buio, dunque, per la ‘linea della vita’ della Brandi che ha però ritrovato immediatamente il sorriso pensando al suo compagno Marco e le sue due figlie gemelle, Aurora e Sofia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA