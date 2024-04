Pietro Fanelli contro tutti all’Isola dei famosi 2024: lite con Samuel Peron/ “Volete vedermi stare male?”

Isola dei famosi 2024, è lite tra Pietro Fanelli e Samuel Peron: “Non sono venuto qui a sacrificarmi”

In queste prime settimane all’Isola dei famosi 2024 non sono mancati i colpi di scena, tra ritiri, infortuni, sospensioni e persino la squalifica di Francesco Benigno su sui non si è ancora fatta piena luce. Ed al centro delle dinamiche continua ad essere ‘il poeta’ Pietro Fanelli che si rifiuta di sottostare alle regole. Da giorni infatti, il giovane, si è detto contrario ‘ad ubbidire agli ordini’ dividendo l’opinione del pubblico tra i pochi a sostegno e i molti contrari. Anche il resto di naufraghi, ad eccezione di Daniele Radini Tedeschi, iniziano a dare segni di insoddisfazioni.

E nelle ultime ore, stando a quanto trasmesso dal daytime di questo pomeriggio, c’è stata una lite tra Pietro Fanelli e Samuel Peron. Nel dettaglio, il ballerino e leader della settimana ha esortato il giovane a darsi da fare per aiutare il gruppo non sortendo però gli effetti sperati. ‘Il poeta’ infatti è duramente sbottato: “Io aiuto quando mi garba. Oggi andrò a pescare e lo farò per me mica per gli altri. Io devo fare le cose controvoglia? Che sono venuto a fare qui per sacrificarmi? Già nella vita mi sacrifico, devo sacrificarmi anche qui? Se non voglio fare cose che mi fanno stare male perché dovrei farle? Volete vedermi stare male? Io non lo so.”

Joe Bastianich, Samuel Peron ma anche altri naufraghi come Matilde Brandi hanno provato a spiegare come dovrebbe funzionare il gioco e come dovrebbe comportarsi senza riuscire ad ottenere i risultati sperati. Alla fine, infatti, Pietro Fanelli è sbottato contro tutti: “Scegliete le mansioni che più si adattano alle mie competenze e le farò. Non sono un robot che agisco a mansioni! Se tu vieni e mi dici “fai questo per me” io te lo faccio. Ma solo se me lo chiedi con gentilezza. Non sono una macchina o un lavoratore. Io agisco a sentimento.”

L’atteggiamento di Pietro Fanelli di insofferenza agli ordini ed alle regole sta creando non pochi malumori all’interno del reality. Samuel Peron e Matilde Brandi hanno cercato di trovare un punto di incontro con il giovane senza riuscirci arrivando alla fine ad ammettere di non riuscire a capire il loro compagno di avventura.











