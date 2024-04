Pietro Fanelli, fidanzata attacca Isola dei famosi e Vladimir Luxuria/ “Perché Greta non è stata punita?”

Alessandra Scarci, fidanzata di Pietro Fanelli tuona contro l’Isola dei famosi: “Regole infrante e nessuna punizione”

Durante la puntata di ieri dell’Isola dei famosi 2024 grande spazio ha avuto Pietro Fanelli, naufrago che si è ritirato nei giorni scorsi che ha spiegato il perché del suo abbandono del reality. Il giovane ‘poeta’ ha rivelato che di non reggere più né la sensazione di malessere che provava in quel contesto né soprattutto gli altri naufraghi con cui non mancavano attriti e tensioni. Pietro, infatti, ha litigato quasi con tutti. Durante la notte, però, sui social con un durissimo sfogo è intervenuta la fidanzata di Pietro Fanelli, Alessandra Scarci che ha attaccato l’Isola dei famosi 2024 e Vladimir Luxuria.

Con un serie di Instagram stories prima ha difeso a spada tratta il fidanzato: “Pietro, come hai detto tu ‘vince chi recita’ e noi siamo troppo autentici per questo mondo pieno di maschere!”. E poi è andata contro Vladimir Luxuria: “Una ‘conduttrice’ che con scherno prende in giro un concorrente da lei fortemente voluto, definisce se stessa e il programma. Noi siamo orgogliosamente Anti-Eroi che siedono fieramente sul carro dei Vinti e andiamo a testa alta tra coloro i quali non hanno un minimo di profondità da poter capire le nostre parole e i nostri stili di vita.” E non è tutto perché infine ha anche attaccato duramente una naufraga dell’Isola dei famosi 2024, Greta Zuccarello, colpevole a suo dire di aver infranto le regole e non essere stata punita per questo.

Greta Zuccarello nel mirino della fidanzata di Pietro Fanelli: “Infranto regole, meritava punizione”

Nel dettaglio, la fidanzata di Pietro Fanelli, Alessandra Scarci ha pubblicato, e commentato. il video della lite tra Greta e Pietro all’Isola dei famosi 2024 sostenendo che l’ex di Avanti un altro ha infranto le regole strattonando pesantemente Pietro e per questo avrebbe meritato una punizione, magari anche una squalifica visto altri per atteggiamenti simili sono stati espulsi: “Gli altri le urlano per fermarla “non allunghiamo le mani”. Eppure altri concorrenti sono stati puniti e squalificati per molto meno. Come mai a Greta che infrange il regolamento con atteggiamenti violenti non hanno dato una punizione? I perbenismi sono i peggiori! E se è vero che un reality deve essere “giusto”, allora dovrebbe esserlo per tutti!”.

Infine la fidanzata di Pietro Fanelli dopo essersi mostrata irritata per come è stato mancato il rispetto del regolamento nel reality da parte di alcuni naufraghi che non sono stati puniti. E nell’ultima stories ha attaccato anche gli altri concorrenti dell’Isola dei famosi 2024 definendoli falsi e pieni di maschere, ‘finti buonisti con una finta collaborazione’, ‘finta solidarietà’ Insomma persone pronte ‘a pugnalarti alle spalle appena ti giri’.











