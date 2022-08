Pietro Garinei/ Il rapporto col fratello Enzo Garinei e quel grande sogno nel cassetto: “Vorrei vivere…”

Pietro Garinei, chi era il fratello di Enzo Garinei

Pietro Garinei era il fratello di Enzo Garinei, il celebre attore morto oggi 25 agosto all’età di 96 anni. Nato a Trieste il primo di febbraio del 1919 (fu il primo bambino italiano battezzato nella Trieste italiana), inizia la sua carriera come giornalista sportivo nel Corriere dello Sport. È l’incontro con Sandro Giovannini a cambiare la sua vita: i due, noti come la ditta Garinei e Giovannini, hanno scritto spettacoli e canzoni per i più noti cantanti dell’epoca.

Celebre la sua frase: “Non gioco all’Enalotto, al Superenalotto, al Totocalcio perché penso di aver già avuto la mia dose di fortuna. È inutile che la rincorra: la ruberei agli altri.” D’altronde Pietro Garinei è stato per molti l’inventore del musical in Italia.

Pietro Garinei, l’amore per Roma e il suo grande sogno

In un’intervista di fine anni ’90 a intervisteromane.net, Garinei raccontò tutto il suo amore per Roma, città in cui crebbe: “Io sono nato a Trieste, perché mio padre era giornalista, inviato speciale del “Secolo”, quindi stava sempre al fronte. Io sono stato a Trieste esattamente 39 giorni, ma la mia famiglia è romana da secoli.” E del suo rapporto con Roma diceva: “Com’è? Bello, gradevole e piacevole. Ci vivo da tanti anni e non la cambierei con nessun’altra città al mondo. Roma ha tanti problemi, fra questi il traffico, l’inquinamento, la sporcizia, il degrado, ecc… Ma è talmente bella che gli perdono tutto.”

Restio a parlare della sua vita privata, così come del rapporto con suo fratello Enzo, nella stessa intervista Pietro Garinei ammise, sorridendo, di avere un grande sogno: “Avere qualche anno di meno e poter vivere di più. Sa come dico sempre? Che ogni foglio di calendario che cade è l’avvicinarsi ad un momento che non mi piace.”

