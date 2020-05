Pietro Genovese a processo l’8 luglio/ Morte Gaia e Camilla: giudizio immediato

Pubblicità

Il Gip di Roma ha disposto giudizio immediato per Pietro Genovese, accusato di omicidio stradale plurimo: il processo prenderà il via il prossimo 8 luglio 2020 davanti all’ottava sezione penale. Come vi abbiamo raccontato, il figlio del regista Pietro Genovese nella notte tra il 21 ed il 22 dicembre ha investito ed ucciso le 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Come riportano i colleghi di Roma Today, il Gip capitolino ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, che, insieme al sostituto Roberto Felici, aveva depositato la richiesta di immediato cautelare per saltare la fase dell’udienza preliminare in programma lo scorso aprile.

MORTE GAIA E CAMILLA, PIETRO GENOVESE A PROCESSO L’8 LUGLIO

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate indiscrezioni e notizie a proposito del tragico incidente registrato in Corso Francia, Roma Nord: come vi abbiamo raccontato, le analisi dei periti hanno evidenziato che le due vittime non erano sulle strisce pedonali al momento del dramma. La super perizia ha inoltre ricostruito che il 21enne non poteva vedere Gaia e Camilla prima dell’impatto. La relazione della polizia postale, invece, ha messo in risalto che Pietro Genovese era al telefono quando investì le due sedicenni. Ricordiamo che il figlio di Pietro Genovese si è fermato subito dopo l’incidente ed ha atteso l’arrivo dei soccorsi, purtroppo però per le due minorenni non c’era già più nulla da fare.



