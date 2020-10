Pietro Genovese, domani la sentenza/ Morte Gaia e Camilla: “Vogliamo giustizia”

Domani è attesa la sentenza nei confronti di Pietro Genovese per la morte di Gaia e Camilla, le due 16enni investite in Corso Francia nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019. «Un dolore inaccettabile» per le due famiglie, che hanno chiarito ai microfoni di Storie Italiane: «Non cerchiamo vendette, solo giustizia». Intervistata dal programma in onda su Rai 1, la madre di Gaia, la signora Gabriella, ha spiegato: «Quella sera il ricordo è stato tragico, ho incontrato il papà di Gaia che era sotto il mio condominio mi ha detto: “Tua figlia non risponde di mezzora”. Ma io l’avevo sentita fino alle 00.25, di corsa sono salita e mi ha detto che c’era stato un brutto incidente, io lo sapevo perché ero passata dalla carreggiata opposta, ma non si vedevano macchine, solo un’ambulanza con la sirena spenta. Io sono salita a casa di corsa ed ho aperto la porta, dicendomi: “Gaia dorme, non è possibile”. Sono entrata ed ho visto il suo letto intatto, lì ho capito che era successo qualcosa, perché mi aveva detto “ci vediamo a casa, sto venendo a casa”. Invece quello che mi rimane è solo questo (l’urna, ndr)».

PIETRO GENOVESE, LA MADRE DI GAIA: “MIA FIGLIA ERA TUTTO PER ME”

La madre di Gaia ha poi continuato il suo racconto: «Sono distrutta perché mia figlia viveva con me, vivevamo insieme io e lei, lei e io. Nella sua camera ci entro, ogni tanto apro gli armadi, a volte penso di impazzire ed altre volte la sento con me, magari accendo la radio e c’è una musica che le piaceva». E purtroppo la vita è sempre difficile: «Io sono una donna che va avanti per inerzia, mi sostiene la psicoterapeuta e mi sta aiutando a ritrovare una ragione di vita, per me Gaia era l’unica figlia e vivevo per lei soprattutto. Sto cercando di trovarla una motivazione ma non la trovo. Non ho una grandissima fede che mi assiste purtroppo, ma spero che lei ci sia un po’ come energia». La signora Gabriella ha ribadito di non cercare vendette nei confronti di Pietro Genovese – «Vogliamo giustizia ma non vendetta, assolutamente» – evidenziando di essere disposta anche ad incontrarlo in futuro.



