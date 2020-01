Pietro Genovese in lacrime all’interrogatorio/ Gaia e Camilla: il ragazzo si difende

Si è tenuto ieri l’interrogatorio di garanzia di Pietro Genovese, il ragazzo che nella notte fra il 21 e il 22 dicembre ha investito e ucciso su Corso Francia in Roma le due 16enni Gaia e Camilla. Per la prima volta ha raccontato la sua versione di quanto accaduto dieci giorni fa. Il giovane, come riferisce la trasmissione di Rai Uno, Storie Italiane, sostiene di aver rispettato i limiti di velocità e di non essersi assolutamente accorto della presenza delle ragazze. Inoltre, avrebbe spiegato di essersi fermato a 250 metri dal punto dell’investimento in quanto non riusciva a fermarsi. Il racconto agli inquirenti è stato interrotto spesso e volentieri dalle lacrime, a conferma di quanto Pietro sia molto provato dall’accaduto. “Un ragazzo distrutto – le parole dell’avvocato Coppi, il legale di Genovese – affranto dal dolore che è accaduto. Sul contenuto dell’interrogatorio non intendiamo parlare per ovvi motivi. Ha risposto alle domande, ha presentato la sua linea di difesa, ha mostrato angoscia e dolore per quanto accaduto, un ragazzo molto provato e confidiamo che il suo stato d’animo meriti un minimo di rispetto così come meritano rispetto le famiglie delle due ragazze”.

PIETRO GENOVESE IN LACRIME: OGGI L’INTERROGATORIO DI DAVIDE E TOMMASO

Oggi verranno ascoltati Davide e Tommaso, i ragazzi che erano con Pietro durante la notte dell’investimento, e dalle loro parole si capirà se la versione di Pietro sia attendibile o meno. Nel contempo si continua ad indagare, a cominciare dal capire dove le due giovani vittime, Gaia e Camilla, abbiano attraversato Corso Francia, se sulle strisce pedonali o meno. Gli avvocati delle due 16enni hanno anche puntato il dito nei confronti del semaforo pedonale sulla stessa via romana, che non presenta il giallo ma che dopo dei secondi inizia a lampeggiare di verde, invitando i pedoni a velocizzare il passo. Insomma, sono tanti i punti da chiarire, anche perchè le varie versioni di accusa e difesa non sembrano coincidere a cominciare dalla velocità con cui proseguiva il Genovese. Sono attese novità nei prossimi giorni.

