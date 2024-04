Pietro Genuardi, chi è e carriera/ Da Vivere e CentoVetrine a Il Paradiso delle Signore: il boom in tv

Pietro Genuardi, chi è e carriera: i primi passi nel cinema

Pietro Genuardi è oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. Il celebre attore è stato negli anni protagonista di film ma soprattutto di celebri fiction del piccolo schermo ed ha spaziato tra cinema, televisione e teatro. Nato a Milano, classe 1962, dopo essersi diplomato nel 1987 presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano, muove i suoi primi passi nel mondo della recitazione e nel 1989 inizia una collaborazione importante con Dario Argento, recitando in 3 film da lui prodotti: Killer Crocodile, Le porte dell’inferno e Paganini Horror.

Pietro Genuardi in carriera ha collaborato con i grandi del cinema come Carlo Verdone, che l’ha diretto nel 1989 nel film Il bambino e il poliziotto, in cui ha interpretato una piccola parte. A seguire è stato protagonista assieme a Beppe Fiorello del film L’uomo sbagliato di Stefano Reali, andato in onda su Rai 1 nel 2005.

Pietro Genuardi e la carriera in tv: da Vivere e CentoVetrine a Il Paradiso delle Signore

Le fiction televisive, e la televisione in generale, è l’ambiente professionale in cui Pietro Genuardi ha riscontrato il maggior successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico. Celebri soprattutto le sue partecipazioni a due storiche soap opera del piccolo schermo: tra il 1999 e il 2000 ha interpretato Michele in Vivere, ma il vero e proprio boom è arrivato nel 2001 quando è entrato nel cast di CentoVetrine nei panni di Ivan Bettini. La collaborazione con la soap opera di Canale 5 fu longeva e si concluse nel 2014, quando l’attore lasciò il progetto.

Negli ultimi anni Pietro Genuardi ha incrementato la sua attività nel mondo delle serie tv recitando anche in Il peccato e la vergogna 2 nel 2014 e in Sacrificio d’amore nel 2017/18. Dal 2019 ad oggi è invece uno dei personaggi della popolare soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore.











