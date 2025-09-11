Pietro Genuardi com'è morto e malattia: l'attore scomparsa 62 anni era malato di leucemia

Il mondo del cinema qualche mese fa si è ritrovato a piangere Pietro Genuardi, noto attore apprezzato in molti progetti televisivi di spicco, dalla storica soap Centovetrine fino a Il paradiso delle signore, rimasto orfano di uno dei volti noti della famosa serie di Rai1.

Come noto, Pietro Genuardi negli ultimi tempi ha sofferto di un tumore del sangue, una malattia che lo ha fortemente debilitato, era stato lo stesso attore a dare la notizia ai fan, annunciando la sua battaglia. Il piano di cure avrebbe previsto un ciclo di chemioterapia e una serie di terapie che sarebbero culminate in un trapianto di midollo con il tempo. Purtroppo non è stato possibile arrivare a quel passaggio, Pietro Genuardi è venuto a mancare all’età di 62 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia e ovviamente anche dei fan che non lo hanno mai abbandonato in tanti anni di onorata carriera.

Billy Costacurta geloso di Martina Colombari?/ La rivelazione choc su Ballando con le stelle

Pietro Genuardi e l’annuncio della malattia

In tempi non sospetti l’attore de Il paradiso delle signore aveva parlato della malattia che lo aveva colpito. In un post aveva spiegato ai suoi fan: “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo”.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 11-18 settembre 2025/ Scorpione sereno, Pesci intuitivi

Qualche tempo dopo, Pietro Genuardi aveva dato degli aggiornamenti a riguardo, poi colse anche l’occasione per ringraziare la squadra medica che lo aveva preso in cura: “Voglio ringraziare i medici, infermieri e paramedici che mi sono stati vicini, per la loro empatia anche nei momenti più bui”.