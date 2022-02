Pietro Genuardi e Emanuel Caserio fidanzati?/ Linda, Romina Carrisi e amori passati

Pietro Genuardi e Emanuel Caserio sono i due nuovi concorrenti noti pronti a mettersi in gioco ai Soliti Ignoti. I due attori, protagonisti nella fiction Il Paradiso delle Signore, cercheranno insieme di indovinare il parente misterioso di questa sera e aggiudicarsi il montepremi da poter devolvere in beneficenza. Partendo dal più giovane, Emanuel Caserio, oltre ad essere un attore, è noto anche per l’essere uno degli ‘affetti stabili’ della trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone. Sul fronte dell’amore non ci sono al momento notizie certe sull’attore.

Si è parlato qualche mese fa di una storia d’amore nata con Romina Carrisi, anche lei tra gli affetti stabili della Bortone. Il sospetto è nato di fronte ad alcune foto pubblicate da entrambi sui social in cui, però, non ci sono baci o atteggiamenti che confermerebbero il flirt. Sta di fatto che lei, a domanda diretta, ha replicato: “Io fidanzata? No, ho smesso!”

Pietro Genuardi sposato con Linda: secondo matrimonio dopo Gabriella Saitta

Parlando invece di Pietro Genuardi, l’attore è celebre per aver interpretato in passato fiction come Centovetrine. Nella vita privata è oggi legato a Linda, una hostess conosciuta proprio su un volo. I due si sono innamorati e poi sposati nel 2020 dopo aver trascorso otto bellissima anni insieme. I due non hanno figli ma l’uomo è già papà di Jacopo, ormai un uomo di 30 anni nato dal matrimonio che l’attore ha avuto in passato con l’attrice e insegnante di recitazione Gabriella Saitta.

