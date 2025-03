Addio a Pietro Genuardi: l’attore si è spento a 62 anni

Lutto nel mondo della fiction Italiana per la scomparsa di Pietro Genuardi, attore amatissimo dal pubblico italiano per i ruoli che ha interpretato in alcuni dei prodotti televisivi più popolari. Per anni, infatti, l’attore ha interpretato il ruolo di Ivan Bettini in Centovetrine. Dal 2020, invece, era arrivato sul set de Il paradiso delle signore, l’amatissima soap opera di Raiuno in cui vestiva i panni del capo magazziniere Armando Ferraris. Lo scorso ottobre, però, l’attore aveva annunciato l’addio alla soap opera annunciando di essere malato e di doversi sottoporre a delle cure.

Nora, 15enne morta a Verona/ La denuncia choc di agosto a cui non ha fatto seguito alcuna azione

A distanza di pochi mesi, purtroppo, è arrivata la notizia della sua scomparsa. L’attore si è spento a 62 anni Ad annunciate la scomparsa di Genuardi sono stati la moglie Linda, il figlio Jacopo e la mamma Gabriella, il papà Pippo.

Come è morto Pietro Genuardi

“Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo”. Con queste parole, Pietro Genuardi aveva annunciato sui social la battaglia contro cui stava combattendo. “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima”, aveva aggiunto.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Perché Lorenzo Spolverato mi ha sovrastata"/ Lo sfogo non fa una piega

Una battaglia che l’attore ha combattuto con il sostengo della sua famiglia e contro cui, purtroppo, non è riuscito a vincere. Grande il cordoglio di amici, colleghi e fan