Pietro Genuardi/ “Facevo uso di cocaina, gruppo di mio figlio si faceva le canne e…”

Pietro Genuardi ha deciso di parlare di aspetti molto privati della sua vita tra le pagine del settimanale Diva e Donna. Il 57enne è tornato in pista recentemente, nel ruolo di Armando ne Il Paradiso delle Signore. L’attore quindi, non ha nascosto il suo periodo particolarmente difficile con la droga: “La mia storia con le droghe si è limitata alla cocaina, senza mai abusarne. Ho avuto la fortuna di scansare il periodo dell’eroina. Ne ho persi di amici da ragazzino”, ha affermato. Genuardi ha parlato anche del figlio e delle paure di un genitore: “Mio figlio frequentava una compagnia di ragazzi che si facevano le prime canne. Gli ho spiegato che non era necessario fare lo stesso per essere accettato dal gruppo. “Quelli che vogliono starti vicino, lo faranno comunque”, gli dissi. È quello che avvenne. Sono veramente un uomo fortunatissimo con mio figlio Jacopo. Oggi ha 28 anni e zero problemi con lui. Merito suo, mio e della madre Gabriella. Ci siamo separati quando Jacopo aveva otto anni”.

Pietro Genuardi, il difficile passato e la ritrovata serenità

Dopo il divorzio Pietro Genuardi ha ritrovato la serenità tra le braccia di Linda, un assistente di volo che vive a Milano. L’attore invece vive a Roma per lavoro: “Avere la mia donna nel letto mi piace ma quando non c’è non soffro. Mi basta sapere che Linda c’è per me e io ci sono per lei”, ha confidato il protagonista de Il Paradiso delle Signore. Pietro e Linda si sono incontrati proprio su un volo per il Kenya e da allora non si sono più lasciati: “Durante otto volo abbiamo scambiato qualche battuta e una volta arrivato le ho chiesto il numero di telefono”, aveva raccontato lo scorso anno intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù. “Lei è una persona meravigliosa”, ha confessato ancora. E sulla chiusura di CentoVetrine ha raccontato: “Il periodo più buio della mia vita? La fine di CentoVetrine. Sono stato mandato via dopo tredici anni. S’interrompeva bruscamente per me una continuità pazzesca di guadagno”. Per fortuna l’attore da oggi ricomincia con la soap di Rai1: “Amo questo ruolo”, ha dichiarato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA