Quando muore un personaggio del mondo dello spettacolo è un evento che va a impoverirlo in maniera irreparabile, anche se nascono nuovi talenti ogni anno, peccato che non vengano valorizzati come meritano. Intanto il pubblico piange la morte di Pietro Ghislandi, famoso comico che si è spento all’età di 68 anni dopo aver combattuto una lunga malattia.

Non era solo un comico, famoso per aver partecipato a Striscia La Notizia, ma anche un musicista, un attore e un ventriloquo in particolare con il pupazzo Sergio che gli diede un grande successo presso il grande pubblico. Soltanto dopo il programma Fantastico con la conduzione di Pippo Baudo l’attore è approdato a Mediaset raccogliendo ampia popolarità.

Pietro Ghislandi è morto a 68 anni: aveva recitato in molti film

Dopo una lunga malattia è morto Pietro Ghislandi all’età di 68 anni che è stato comico di Striscia La Notizia, ma non solo, perché nella sua lunga carriera ha recitato in tanti film come Muro di gomma e Soldati – 365 all’alba (regia di Marco Risi), I mitici, colpo gobbo a Milano (regia di Carlo Vanzina) e Vajont (regia di Renzo Martinelli).

L’attore ha recitato anche in tre film dell’amico e collega Leonardo Pieraccioni (casto per tre anni) come i seguenti: Il principe e il pirata, Il paradiso all’improvviso e Ti amo in tutte le lingue del mondo. Ha partecipato anche in diversi spot, per non parlare dei doppiaggi, fino a essere anche la controfigura di Renato Pozzetto. Non solo cinema e televisione perché ha anche recitato in quasi tutti i teatri d’Italia.

