Pietro Leemann: “Lascio il mio ristorante stellato per fare il monaco”/ “In comunità mediteremo e pregheremo”

Pietro Leemann cambia vita. Il grande chef accompagnerà ancora per un anno i suoi due sous chef Sauro Ricci e Raffaele Minghini che hanno rilevato il ristorante Joia per condurlo in autonomia, e poi si ritirerà sui monti. Il suo è stato il primo ristorante vegetariano europeo a ricevere la stella Michelin: dal 2025 Leemann si trasferirà definitivamente in un luogo nel quale da tempo ha fondato una “comunità spirituale”. Si tratta di un monte in Svizzera a 900 metri di altezza, vicino alla località Centovalli, dove vivrà da monaco krishnaita. Il suo addio alla cucina era stato già annunciato quattro anni fa e al Corriere, oggi, spiega: “Sto pianificando la mia scomparsa, il mio ritiro nella foresta”.

Lo chef racconta come è nata questa decisione che gli cambierà la vita: “Sono già monaco in città, presto sarò monaco nella comunità, Raxa. Un monaco è una persona che ha fatto delle scelte ascetiche: io vivo già secondo i principi della libertà della mia religione, e cioè sono vegetariano, non bevo alcolici, non consumo droghe, non consumo bevande eccitanti come il caffè, non gioco d’azzardo e trasformo l’energia sessuale in energia spirituale, in una forma d’amore più alta. Vivrò allo stesso modo, ma all’interno di una comunità, insieme alla mia compagna Rachele e ad altre persone che stanno lavorando al progetto. Siamo un gruppo internazionale“.

Pietro Leemann: “Chiunque potrà venire e meditare con noi”

La comunità nella quale Pietro Leemann si trasferirà e dove sarà monaco, sarà aperta al mondo e alle altre religioni. Al Corriere, lo chef stellato racconta: “Chiunque potrà venire, meditare e pregare con noi, restare un giorno, o sei mesi, oppure per sempre. Apriremo due ristoranti: uno più semplice, una cucina vegetariana di montagna, e uno più “alto” all’interno del tempio, dove si farà una vera e propria “cucina dei templi”. Qui il cibo verrà accompagnato ad un’esperienza, da un insegnamento, da una ritualità. Gli alimenti serviti saranno tutti biologici, molti prodotti nel villaggio o raccolti lì attorno”. I gusti, secondo lo chef, saranno puliti: “Il cibo sarà focale a Raxa, perché è viatico per la trascendenza, cioè il collegamento con Dio attraverso meditazione. Avremo anche un allevamento di mucche da latte, che verranno ingravidate ogni 5-6 anni, non ogni anno come succede di solito, rispettando la loro natura. I visitatori potranno vedere la fattoria”.

La comunità si sostenterà attraverso l’affitto delle camere agli ospiti, i ristoranti, la vendita di prodotti e le donazioni. Leemann ci tiene a sottolineare che la comunità non avrà scopo di lucro: “I proventi di tutte le attività serviranno a sostenere la vita del villaggio”. La decisione lo chef l’ha presa dopo una lunga riflessione: “Viviamo in una società che ci prende molte energie e ce ne lascia poche per stare dentro di noi: in realtà sarebbe quello introspettivo, intimo, il nostro stato originale”. Questo si raggiunge attraverso la meditazione: “In comunità mediteremo dalle 4 del mattino, per diverse ore: attraverso la preghiera e la recitazione dei mantra si vincono i condizionamenti che ci costringono ad agire come non desideriamo. Così ci si collega a Dio”.











