Ricoverato in ospedale Pietro Lo Monaco, grave incidente stradale per il dirigente dell'Enna: cos'è successo e come sta, "è in condizioni serie"

INCIDENTE STRADALE PER PIETRO LO MONACO

Paura e apprensione per le condizioni di salute di Pietro Lo Monaco: il dirigente sportivo è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella zona di Palermo ed è stato ricoverato in ospedale. Il settantenne, con un passato da direttore sportivo in varie realtà calcistiche italiane importanti, dal Catania al Genoa, ha riportato diverse lesioni per l’incidente, sulla cui dinamica non ci sono al momento informazioni, così come non sono note le cause, che sono in fase di accertamento.

Lo Monaco sta lavorando con l’Enna Calcio in vista del campionato di Serie D, ormai alle porte. Proprio il club siciliano ha pubblicato sui social un messaggio per esprimere il proprio sostegno al dirigente, augurandogli di riprendersi presto.

Il club ha fatto sapere di aspettare il dirigente a Gaeta e ha promesso il massimo impegno per renderlo orgoglioso del loro lavoro, facendo tesoro proprio dei suoi consigli. Un post che, in queste ore, sta raccogliendo molti messaggi di sostegno da parte dei tifosi, non solo del club con cui collabora attualmente, e di gente comune.

SI INDAGA SULLE CAUSE DELL’INCIDENTE

Del resto, lo storico dirigente calcistico si è fatto amare in diverse realtà. Ad esempio, i suoi anni migliori sono stati quelli a Catania, contribuendo alla promozione nella massima serie italiana. Ma gli si attribuiscono anche le scoperte di diversi talenti. Secondo Sicilia Web, il dirigente originario di Torre Annunziata avrebbe perso il controllo del proprio mezzo e riportato diverse ferite, tra cui costole fratturate.

Newsicilia parla di condizioni serie, ma si attendono riscontri in merito. Pietro Lo Monaco, che è stato proprietario del Messina oltre che dirigente anche della Reggina, ha potuto contare su una macchina tempestiva dei soccorsi. Infatti, è stato subito trasferito in ospedale. Per quanto riguarda le ferite riportate, la Gazzetta del Sud riferisce di diverse lesioni in differenti zone del corpo, confermando che le sue condizioni sarebbero serie.

