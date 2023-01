Pietro, Maria, Anna, Cesare: figli Sergio Castellitto/ “Mi deridono mi vogliono bene”

I quattro figli di Sergio Castellitto

Sergio Castellitto sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 9 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attore, che vestirà i panni di Carlo Dalla Chiesa nella fiction “Il nostro generale”, è sposato dal 1987 con la scrittrice Margaret Mazzantini, con cui ha avuto quattro figli: Pietro (1991), Maria (1997), Anna (2000) e Cesare (2006). Parlando del rapporto con i quattro figli, sulle pagine di Vanity Fair, Castellitto ha detto: “Mi deridono. Magari dico una frase che a me sembra molto appropriata, e loro se la scrivono e le me la mandano via sms. Che so: “Questa non è libertà, è anarchia”. Aggiungono una mia foto, e sotto: “Di Sergio Castellitto”. È così che capisco che mi vogliono bene“. Il primogenito Pietro ha seguito le orme del padre come attore e regista, nonostante l’ingombrante etichetta di “figlio di”: “È un problema che hanno sempre avuto gli altri, poi l’hanno fatto venire a me, un senso di oppressione per cui non sono visto come Pietro qualunque cosa faccia. Questo mi ha spinto a bruciare le tappe, ad avere una voce mia”, ha racconto al Corriere della Sera.

Pietro Castellitto: la carriera del primogenito

Pietro Castellitto ha iniziato a recitare nel 2004 nel film “Non ti muovere”, diretto e interpretato da suo padre e basato su un’opera omonima della madre. Successivamente è stato diretto dal padre Sergio in altri due film: “La bellezza del somaro” e “Venuto al mondo”. Nel 2020 è uscito il suo primo film come regista e sceneggiatore: “I predatori”. Nel 2021 ha interpretato Francesco Totti nella miniserie televisiva di Sky diretta da Luca Ribuoli “Speravo de morì prima”. La secondogenita Maria ha studiato presso la School of Oriental and African studies di Londra. È una giornalista ed ha scritto anche per il Corriere della Sera. In una vecchia intervista, Castellitto ha ricordato la nascita della figli: “Mentre stavo girando Don Milani indossando un abito da prete, sono stato informato che mia moglie stava per partorire. Senza esitare, mi sono precipitato in ospedale vestito da prete e ho proclamato con orgoglio: Sono il padre!”. Anna ha studiato presso la St. Stephen’s School e attualmente è iscritta all’università di Bath. L’ultimo figlio invece si chiama Cesare.

