PIETRO MASO/ Quando la giustizia e lo Stato sbagliano e non chiedono scusa

Li ha uccisi a sprangate, papà e mamma. Aveva vent’anni, voleva i loro soldi. Narcisista, viziato, scansafatiche. Con due loschi figuri, che sarebbe improprio definire amici, dopo vari tentativi, studiando ogni dettaglio, agisce. Con crudeltà agghiacciante, da film horror. Condannato a 30 anni, detenuto modello, pare, beneficia di permessi premio e semilibertà. Rimorso, zero, si bea delle lettere dei “fans” e offre consigli di redenzione, scrive libri.

Dopo la geniale decisione del giudice di sorveglianza che lo rimette in libertà si dà alla cocaina, è accusato di tentata estorsione alle sorelle. Matto o no, a Pietro Maso, di lui si parla, andava offerto un piatto due volte al giorno e un lavoro socialmente utile, per tutta la vita, controllandolo a vista. Non il reddito di cittadinanza. Non si tratta di una follia, sono più o meno diecimila euro l’anno, tempo libero, tempo per altri lavoretti, come fanno in tanti. E può anche darsi che “in buona fede”, come dice l’avvocato, il criminale non sapesse che l’interdizione dai pubblici uffici per la gravità del reato gli vietasse l’emolumento.

E’ grave che nessuno se ne sia accorto, e questo la dice lunga sull’accortezza, la serietà con cui vengono erogati i soldi pubblici. Assistenzialismo di Stato, senza lo Stato, cioè la capacità di controllare, gestire i beneficiari delle vare mancette, a pioggia, a tempo debito, per fingere di spronare l’economia e consolidare potere. Ricordate i navigator? Se n’è parlato per mesi, e nessuno sano di mente pensava si trattasse di una buona idea. Ci sono, a ingrossare le fila di nullafacenti stipendiati in nome delle magnifiche sorti progressive grilline. E’ più facile spargere pane e brioches per soddisfare la pancia, piuttosto che creare lavoro reale, che permetta di guadagnare un reddito in dignità e libertà. E’ più facile fingersi buoni, senza distinguere il giusto e l’ingiusto: non tutti i detenuti si redimono, è più facile che un cammello eccetera ma anche i poveri non sono tutti buoni, neppure i diversi di qualsivoglia categoria, checché ne dica il pensiero dominante.

Il carcere è durissimo, un inferno, e di solito – ahimè – non redime, alla faccia dei dettati costituzionali. Ma c’è chi in carcere cambia, diventa non un’altra persona, ma il vero se stesso. Non tutti, non Pietro Maso. E quand’anche, il peccato è coperto dalla misericordia, il reato no. La giustizia dev’essere intelligente, non clemente. Se lo Stato ci fa la morale e pretende di indicarci il bene e il male, impari a non scandalizzare gli onesti, a non diffondere desolazione per l’insicurezza e la violazione delle regole che chiede invece di rispettare a bacchetta. E chieda scusa, quando suoi servitori sbagliano.



