Pietro Maso riceve ricca eredità/ Professoressa di Salerno gli lascia 840mila euro

Pietro Maso torna al centro delle cronache delle ultime ore: ha ricevuto un’eredità quasi milionaria da un’anziana signora di 96 anni. Il 17 aprile del 1991, quel giovane ragazzo di soli 19 anni di una famiglia per bene della provincia di Verona, di Montecchia di Crosara, uccise il padre e la madre per poter ottenere subito i soldi dell’eredità. Da quel maledetto giorno sono passati quasi 30 anni, Pietro ha scontato la sua pena, si è pentito, è stato aiutato da don Mazzi, ed ha ricevuto anche una lettera da papa Francesco: «Non ci potevo credere – commentava in tv quell’episodio lo stesso Maso – Mi ha anche chiesto di pregare per lui. Lui, il Papa, che chiedeva a me di pregare per lui. Io, che sono l’ ultimo, il maledetto, l’ assassino, il mostro».

RICCA EREDITA’ PER PIETRO MASO: L’ACCETTERA’?

Una professoressa nata il 24 aprile del 1922, in provincia di Salerno, nubile e senza figli ne tanto meno parenti prossimi, ha deciso di lasciare la sua eredità, circa 840mila euro, appunto a Pietro Maso, «Dispongo che il mio patrimonio vada interamente a Pietro Maso nato a San Bonifacio il 17 luglio 1971, in ragione del pentimento e del ravvedimento dimostrato, perché possa rifarsi una nuova vita onesta», come si legge sul documento ufficiale. Ora Pietro Maso dovrà decidere cosa fare del malloppo: accettare l’eredità, rifiutarla, oppure, accettarla con riserva. Nell’ultimo caso, accerterebbe con precisione a quanto ammonta l’eredità, per poi decidere se accettarla definitivamente o meno. Un nuovo capitolo della storia di Maso, probabilmente la definitiva conferma che quel ragazzo di diciannovenne che ha ucciso con lucida follia i suoi genitori, è definitivamente sparito per lasciare spazio ad un uomo.

