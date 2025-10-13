Pietro Masotti, che interpreta Marcello ne Il paradiso delle signore, ha annunciato sui social che presto diventerà padre

Mai come negli ultimi mesi c’è un fiorire di notizie che riguardano i vip che stanno per diventare genitori per la prima volta e che inspiegabilmente hanno una visione del futuro più rosea dell’effettiva realtà. L’ultimo ad aver annunciato che presto diventerà padre è nientemeno che Pietro Masotti, l’attore che ne Il paradiso delle signore interpreta il ruolo di Marcello.

È come lo ha annunciato? Come si fa di solito in quest’occasione: con un post sui social dove tutti hanno iniziato a fargli le congratulazioni, ovviamente a lui e alla compagna che tiene in grembo il frutto del loro amore. “Spoiler, e non è il mio primo capello bianco, o meglio c’entra anche, se questo simboleggia un cambio di vita, il momento di non essere più soltanto figli ma anche padri”.

Pietro Masotti de Il paradiso delle signore: uno strappo social alla sua vita riservata

Una vita riservata, quella di Pietro Masotti, che non ha mai voluto sbandierare ai quattro venti la sua relazione con una donna di nome Marta che lavora come medico in Sicilia. Non si sa null’altro e quel poco che si sa, appunto, lo si deve a una sua vecchia intervista nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo.

Ha sempre nutrito il desiderio di diventare padre, l’attore di Marcello de Il paradiso delle signore, e ora può gioire come non mai, oltre al fatto che dal punto di vista professionale è un ottimo momento, dato il successo della soap opera in onda ogni giorno su Rai1. Tra l’altro l’uomo aveva confessato che la sua relazione con Marta lo ha aiutato a superare i suoi attacchi d’ansia.

