Pietro Mennea, La freccia del sud/ Torna su Rai 1 il film con Michele Riondino e la regia di Ricky Tognazzi

Pietro Mennea – La freccia del sud va in onda su Rai 1 prevede per la prima serata di oggi, lunedì 24 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film televisivo realizzato in Italia nel 2015 con la regia gestita da Ricky Tognazzi il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Simona Izzo e Fabrizio Bettelli. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Paolo Vivaldi con la scenografia di Nello Giorgetti mentre nel cast figurano tra gli altri Michele Riondino, Luca Barbareschi, Elena Radonicich, Gianmarco Tognazzi, Lunetta Savino e Nicola Rignanese.

Pietro Mennea – La freccia del sud, la trama del film

In Pietro Mennea – La freccia del sud viene ripercorsa la straordinaria carriera di un’eccezionale sportivo italiano qual è stato Pietro Mennea. Nacque a Barletta in Puglia, il 28 giugno del 1950 per poi iniziare ad avvicinarsi al mondo dell’atletica grazie anche alla sua squadra Avis di Barletta. In questo film viene ripercorsa tutta la carriera straordinaria di questo corridore ed in particolare il racconto prende parte dai momenti che precedono la storica semifinale dei 100 metri piani alle olimpiadi di Mosca nell’anno 1980. La sua è stata una carriera di fama internazionale partendo dalle prime gare nazionali che all’epoca furono svolte da Pietro Mennea a Termoli. Già in questo primo approccio con il mondo dello sport dimostra che dispone di incredibile talento e di una forza fisica non comune tant’è che un famoso allenatore dell’epoca di nome Carlo decide di puntare forte su di lui. Lo seguirà in tutte le varie fasi della sua carriera ed in particolar modo lo sottoporrà ad un allenamento molto stressante che si svolgerà a Formia e che gli permetterà di prepararsi in maniera opportuna per il primo storico appuntamento della sua carriera ossia con le olimpiadi di Monaco di Baviera dove è riuscito a raggiungere un clamoroso terzo posto.

Tuttavia la sua carriera non è stata soltanto scandita da incredibili performance come ad esempio il record mondiale dei 200 metri piani, ma lo vedrà anche affrontare alcune delusioni che metteranno in dubbio il proseguo della sua attività sportiva come nel caso delle Olimpiadi di Montreal 1976. Una incredibile storia che ricalca la voglia degli italiani di farsi valere a livello mondiale mettendo in primo piano la ferma volontà di emergere.

