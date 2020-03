Pietro Morandi Tredici, figlio Gianni Morandi/ Il padre “Non mi fa ascoltare nulla”

Pietro Morandi è il figlio di Gianni Morandi, il cantante ospite di “Verissimo – Le Storie” in onda sabato 28 marzo 2020 su Canale 5. Pietro è il terzo figlio di Morandi nato dal matrimonio con la seconda moglie Anna Dan. Tra i due c’è un bellissimo rapporto anche se Morandi durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha rivelato di non essere a conoscenza del fatto che il figlio volesse fare il cantante. Proprio così, il cantautore bolognese dopo aver letto un breve messaggio al figlio “Caro Pietro ti auguro una lunga vita piena di belle cose, di musica, di amore e di fortuna” ha rivelato: “non mi fa mai sentire le sue cose, anzi lui non vorrebbe neppure che parlassi di lui. E’ tutto un suo percorso, una sua scelta, non ne sapevo niente, l’ho scoperto sui social. Sapevamo che lui frequentava, ma chi si immaginava, poi si è presentato con tanto di video e canzone”. Una scoperta che in parte ha sorpreso Morandi che, proprio grazie al figlio, si è avvicinato alla musica Rap. “Ha già i suoi seguaci, vado per strada e vedo la gente che mi fa i complimenti per Tredici Pietro” ha raccontato divertito a Silvia Toffanin.

Pietro Morandi in arte Tredici

Classe 1997, Pietro Morandi è il terzo figli di Gianni Morandi nato dal secondo matrimonio del cantante con Anna Dan. Conosciuto nel mondo della musica rap con il nome di Tredici Pietro, il figlio d’arte ha debuttato nel mondo della musica con il brano “Pizza e fichi” seguito dal brano “Piccolo Pietro”. Nel 2019 ha pubblicato il primo album d’esordio dal titolo “Assurdo”. Una passione, quella per la musica, che Pietro ha tenuta nascosta per un bel pò di tempo facendo delle sue piccole produzioni in gran segreto. Anche la madre Anna Dan, infatti, è rimasta sorpresa dalla scelta del figlio anche se Gianni Morandi a Verissimo ha rivelato: “forse qualcosa in più a lei lo racconta”. Segreti a parte, Tredici Pietro è una delle giovani promesse della musica rap italiana.



