Il Dott. Pietro Morelli, attuale questore di Frosinone, è ospite alla trasmissione “Detectives“, nella quale affiancherà il conduttore Pino Rinaldi per parlare delle indagini sull’omicidio di Teresa Buonocore, la mamma coraggio di Napoli uccisa nel 2010 dopo aver denunciato gli abusi sessuali subiti dalla figlia da parte di un vicino di casa. In quegli anni infatti, Morelli era tra gli investigatori della Polizia di Stato in qualità di direttore della squadra mobile di Napoli, e seguì in prima persona il caso arrivando velocemente ad una svolta che portò poi all’arresto dei due esecutori materiali del delitto.

Alberto Amendola, Giuseppe Avolio, e successivamente anche all’identificazione del mandante Enrico Perillo, che nel frattempo si trovava in carcere per i reati di pedofilia ai danni di due minorenni, per i quali Teresa era stata una testimone chiave. Analizzando anche tutte le prove che poi portarono dai primi arresti al coinvolgimento della camorra nella pianificazione dell’agguato alla donna, che ancora oggi viene ricordata ogni anno come vittima di un femminicidio di stampo mafioso, punita per il suo coraggio.

Chi è Pietro Morelli, dalle indagini sull’omicidio di Teresa Buonocore alla nomina a Questore di Frosinone

Il Dott. Pietro Morelli prima di essere stato nominato questore a Frosinone a settembre del 2024, ha lavorato a Milano, Bologna, Roma, Napoli, Como e Genova. Durante i suoi incarichi come dirigente della Polizia di Stato ha seguito molte indagini importanti, tra cui quella sul clan dei casalesi che si è conclusa poi con l’arresto del capo Michele Zagaria. Una operazione per la quale ha ricevuto anche una promozione a primo dirigente per merito.

Successivamente è stato anche nominato coordinatore del gruppo di ricerca di pericolosi latitanti. Nel corso della sua carriera, iniziata dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1991, ha diretto con le squadra mobile numerose inchieste su alcuni casi di cronaca nera, compreso quello di cui parlerà alla trasmissione Detectives, l’omicidio di Teresa Buonocore. Un delitto che è stato molto seguito dall’opinione pubblica, rimasta particolarmente colpita per l’efferatezza e la crudeltà con il quale è stato compiuto.

