Pietro Orlandi torna a parlare del caso Emanuela a Verissimo

Torna nel salotto di Verissimo Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi ha preso la parola nel programma di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin, dove ha aggiornato sul caso relativo alla sorella: “E’ stato trovato un fascicolo vuoto, ci sono solo le copertine, già qualche anno fa ero stato all’archivio centrale. Era una cartellina rossa su Emanuela, vuota anche in quel caso. C’è la possibilità di trovarli, ma secondo una clausola alcuni documenti possono essere segregati”.

Antonella Clerici, chi è: "Sono casereccia, non impreparata"/ "A Sanremo ero una ragazza di provincia"

Pietro Orlandi ha ricostruito la questione scendendo nei dettagli: “Di recente è venuto fuori un testimone, mi ha detto che siccome si parlava tanto della pista di Londra, lui si è professato testimone di un episodio avvenuto nel 1983, è una persona seria, mi ha raccontato che nell’ufficio di Spadolini si presentò un cardinale, che sollecitava la richiesta del Vaticano, un volo autorizzato dai servizi segreti che doveva portare 4 persone da Ciampino. Se viene confermato che su questo volto c’era Emanuela viene confermata la presenza nei fatti dello Stato italiano dell’epoca e del Vaticano. Ci sono ancora in vita delle persone che sanno, anche dentro il Vaticano, ne sono certo, c’è questa verità che preoccupa qualcuno”.

Sanremo 2025, le pagelle di Selvaggia Lucarelli: "Fedez? 10, ecco perché"/ Elodie e Marcuzzi bocciate

Pietro Orlandi sulla pista di Londra: “Sarebbe un grande aiuto”

Pietro Orlandi, sempre sulla pista di Londra, ha confessato: “Metterebbe un tassello importante, eliminando tante ipotesi, come quella della possibile morte avvenuta la sera stessa, io non ce l’ho con lo stato intero del Vaticano, con chi ha avuto potere decisionale, hanno voltato le spalle alla mia famiglia. In quel fascicolo ci sarà qualcosa di importante, ci terrei a parlare con Papa Francesco, ho chiesto degli incontri, disse che ha troppi occhi puntati addosso, sono convinto che lui sia a conoscenza di quello che è successo”.

Perchè Tony Effe è assente a Domenica In? "Ha dato buca a Mara"/ Colpa del litigio con Elodie?

In una intervista concessa qualche mese fa a Verissimo, Pietro Orlandi era intervenuto nel salotto di Canale Cinque da Silvia Toffanin, parlando delle difficoltà nelle indagini per avviare alla verità su Emanuela Orlandi: “Ogni volta spunta fuori un nuovo ostacolo quando proviamo a imboccare qualche pista. Ci sono sempre situazioni che nessuno vuole approfondire, io faccio dei nomi e nessuno vuole analizzare, si rimane sempre con questi dubbi eterni, non c’è proprio la volontà di fare chiarezza, io non riesco ad accettare le ingiustizie”.