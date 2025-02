Tornerà ospite proprio oggi – domenica 16 febbraio 2025 – nello studio di Canale 5 per la consueta puntata domenicale di Verissimo Pietro Orlandi, diventato (ovviamente suo malgrado) un personaggio centrale nella cronaca italiana per la sua eterna e probabilmente ancora lunga lotta per scoprire la verità sulla misteriosa sparizione della sorella – all’epoca dei fatti 15enne – Emanuela Orlandi: nello studio di Silvia Toffanin possiamo tranquillamente immaginare che Pietro Orlandi tornerà ancora una volta a parlare del caso che vede protagonista la sua sorellina; ma noi vogliamo qui piuttosto concentrarci su quello che sappiamo sulla sua vita privata e carriera al di là della tristissima (e complessa) vicenda di Emanuela.

Emanuela Orlandi, commissione convoca Marco Accetti/ L'amica di Mirella Gregori: "Conosceva chi le citofonò"

Entrando subito nel merito della domanda “chi è Pietro Orlandi” è bene mettere immediatamente in chiaro che le informazioni sul suo conto sono veramente pochissime, per non dire pressoché nulle: pur sapendo che dovrebbe essere di qualche anno più grande della sorella scomparsa, non sappiamo quale sia la sua data di nascita o la sua effettiva età, così come non sappiamo neppure che lavoro faccia; mentre è certo che ad oggi è felicemente sposato con Patrizia Marinucci che gli ha dato tre figlie – Rebecca, Elettra e Salomè -, queste ultime vincitrici qualche anno fa del contest Fiat Music e in lizza per un posto (che non hanno ottenuto) a Sanremo Giovani diversi anni fa.

Emanuela Orlandi, ci sarebbe un secondo fascicolo vuoto/ De Priamo: "Vicenda anomala, stiamo indagando"

Chi è Pietro Orlandi: la sua eterna e complessa ricerca della verità per la sparizione della sorella Emanuela

Complessivamente le informazioni private sul conto di Pietro Orlandi si esauriscono qui, fuorché per quanto riguarda – dal punto di vista lavorativo – la conduzione del programma Sky poi interrotto ‘Scomparsi‘ dedicato ai casi simili a quello di sua sorella 15enne e l’apparizione in decine e decine di programmi oltre che in alcuni documentari tutti – ovviamente – incentrati sulla sparizione di Emanuela che ad oggi resta uno dei casi più complessi della cronaca nera italiana.

Emanuela Orlandi, ennesima beffa: il fascicolo all'Archivio centrale dello Stato è vuoto/ Il nuovo giallo

Proprio attorno alla ricerca di giustizia e verità su Emanuela si è incentrata la figura pubblica di Pietro Orlandi che dal 1983 non è mai (diremmo: giustamente) riuscito a mettersi il cuore in pace: fu proprio lui l’ultimissima persona della famiglia a vedere la 15enne prima della sparizione e nel corso degli anni non si è mai fatto scoraggiare dai tantissimi muri di enorme omertà contro i quali si è scontrato nel cercare le risposte che ad oggi sembrano ancora piuttosto lontane.