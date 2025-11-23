Pietro Orlandi a Verissimo con gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di sua sorella Emanuela: da 42 anni alla ricerca della verità.

42 anni senza resa, senza sosta nel viaggio verso la ricerca della verità; Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, si è raccontato oggi a Verissimo nel merito delle novità sul caso della scomparsa di sua sorella che ancora dopo decenni tiene banco tra indiscrezioni, documenti e miriadi di domande in attesa di risposta. L’uomo parte dalla speranza che, a dispetto dei tentativi vani precedenti, riesca in qualche modo a destare l’attenzione di Papa Leone: “Ho cercato subito un contatto visto che con i precedenti Pontefici non c’è mai stata una svolta, mi è stato detto ora vediamo… Sarebbe stato un giorno bellissimo ricordarla nell’anniversario della scomparsa e il fatto che non abbia detto nulla non lo considero un bel segnale…”.

Pietro Orlandi non si perde d’animo, lo dimostrano i decenni spesi alla ricerca di sua sorella Emanuela. “Il Vaticano c’entra o no? Sicuramente sono a conoscenza di ciò che è successo e alcune persone all’interno penso che abbiano una responsabilità”. L’uomo parte dalle ultime novità sulla pista di Londra con i documenti inediti che però la commissione ha scartato in quanto considerati falsi: “Gli originali non ci sono, quindi non si può avere questa certezza; sembra che ci sia la volontà più di screditare che approfondire”.

Pietro Orlandi a Verissimo: “Non escludo la pista della Casa del Jazz…”

Pietro Orlandi, sempre a Verissimo, mette invece in evidenza un audio inedito – per certi versi choc dati i contenuti – proprio della persona che gli ha fornito i documenti legati alla pista di Londra e che da tempo risulta sparito. Nel contenuto si apprende la paura di esporsi: “Devo pensare alla mia famiglia, non so cosa potrebbe accadere”, e in più sottolinea: “Dei documenti diranno sicuramente che sono falsi”.

C’è poi la pista dei possibili resti nascosti nei cunicoli della Casa del Jazz a Roma a seguito della notizia sul magistrato Adinolfi: “Hanno trovato un ingresso, ora devono cercare di capire come entrare”. Pietro Orlandi attende dunque ulteriori risvolti sulla vicenda e non esclude la pista; diversa invece la questione sul ‘caso’ dei presunti abusi di suo zio alla sorella Natalina: “Ci furono solo della avances, durò un giorno e non è accaduto nulla; la storia è emersa perchè lei si confessò al padre spirituale ma di fatto non è successo nulla”.

